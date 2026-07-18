世界盃2026｜陳偉豪、葉鴻輝亮相啟德足球盛會社區活動 2人大談世界盃決賽預測

「香港足球盛會2026」舉行在即，主辦單位周六在啟德體育園東營舉辦「感受足球熱情」社區外展計劃，邀請到2位港足傳奇陳偉豪和葉鴻輝，為65名青少年進行足球訓練和分享，活動後2人亦就世界盃決賽講到自己的心水，阿輝更為看好西班牙，而偉豪則認為會是一場「55波」。

周六「香港足球盛會2026」主辦單位聯同CityLab在啟德體育園東營舉辦「感受足球熱情」社區外展計劃。攝影：魏國謙

陳偉豪、葉鴻輝親身教波傳授經驗

世界盃即將迎來最後的決戰，但香港本地球迷未需要等候太久便再迎足球盛事，「香港足球盛會2026」將於7月31日至8月5日舉行，有曼城、車路士、國際米蘭和祖雲達斯在啟德主場館上演連場大戰。

雖活動開始前受大雨影響，但仍無礙在場小球員對足球的熱情。攝影：魏國謙

今次活動有65名青少年進行足球訓練，活動後更可獲正賽門票。攝影：魏國謙

葉鴻輝在雨中同樣落力指導學員。攝影：魏國謙

周六主辦單位聯同CityLab在啟德體育園東營舉辦「感受足球熱情」社區外展計劃，邀請到香港足球名宿陳偉豪和港隊傳奇門將葉鴻輝，與一眾本地教練和一眾青少年訓練，雖活動開始前受大雨影響，但仍無礙在場小球員對足球的熱情，出席的學員亦可獲得正賽門票將足球熱潮延續到社區。

陳偉豪（左）認為世界盃決賽是55波，葉鴻輝（右）則較看好西班牙。攝影：魏國謙

葉鴻輝世盃決賽較睇好西班牙 陳偉豪覺得係55波

活動後阿輝和偉豪受訪時亦大談關於今屆世界盃決賽，阿輝笑指不想作預測避免「燈死」任意一隊，笑說自己4強都猜錯，但他自己更為看好西班牙：「估西班牙係因為佢哋前、中、後場實力比較平均，而且佢哋會壓迫啦，過去幾場都見到阿根廷面對對手壓迫好似唔識踢咁，加上佢哋都本身控球能力就好高，所以我基於呢個方向去估啦。」但阿輝亦指出阿根廷在對手收後時又可以撕破對手防線，所以都很難去猜測那隊更有機會。

偉豪認為西班牙整體打法更好，但阿根廷靭性十足同樣難對付。攝影：魏國謙

而偉豪則認為會是「55波」：「西班牙整體打法更好，連打法國都可以技術性擊倒，但係阿根廷都好難對付，你睇佢上幾場都係後面踢返起，因為嗰班球員一激起佢哋真係好難對付，我自己覺得西班會入波先，但隨時阿根廷又會追返，所以我覺得都係1:1或者2:1。」

阿輝指自己4強支持的隊伍都「燈死」。攝影：魏國謙

補水時間對教練更有幫助

而今屆世界盃加入補水時間，對此阿輝表示以觀眾角度當然會影響到觀賞性，因為踢幾十分鐘又停一停3分鐘甚至更久，但他認為對教練反而是好處：「對球員而言會令節奏變慢啲，但因為比賽依家係分開咗4節，咁反而可以有助教練可以針對對手有調整的機會。」但他亦對本地較少有飲水時間有微言：「好坦白咁講，如果美國或者歐洲比賽都有飲水時間，以香港嘅溫度同濕度我唔信會好過美國歐洲，但係我唔明點解香港得咁少次用到補水時間。」而下屆世界盃有指將擴至64隊參賽，阿輝則認為以球迷角度當然有更多比賽看會更好，但球員角度的話要面對更多場比賽可能會更辛苦。

記者/攝影：魏國謙