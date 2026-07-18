英超│瑞士金童文森比6000萬歐羅投維拉 下月或隨隊訪港鬥拜仁

英超阿士東維拉周五(17日)宣布從德甲弗賴堡簽下早前在世界盃大放異采的鋒將文森比（Johan Manzambi），據報轉會費高達6000萬歐羅。這名可勝任中前場多個位置的全能金童，有望隨維拉於下月訪港，在啟德主場館對戰德甲勁旅拜仁慕尼黑。

世界盃4場收錄3入球2助攻

去季率領弗賴堡躋身歐霸決賽的文森比，在今屆世界盃表現出色，為瑞士收錄3入球2助攻，並憑藉全季出色的表現得到多間英超球會青睞，最終維拉擊敗紐卡素得到這名超新星，據報其轉會費高達6000萬歐羅。這名20歲新生代喜言：「我很高興來到這裡，非常期待在維拉公園出賽，我相信可以創一番偉大的事業。維拉是英格蘭一間頂級球會，而且還有歐聯資格，艾馬利又是一名非常出色的教練，所以加盟維拉是最理想的發展規劃。」

料下月隨維拉訪港對拜仁

文森比於弗賴堡位置靠後，通常出任中場8號位，亦會踢防守中場。他在世盃為瑞士擔任翼鋒，亦出任過輔鋒，展現全能屬性。這名20歲新星簽約後會放暑假，預計在8月初向維拉報到，有望隨隊到訪香港，在8月8日於啟場主場館鬥拜仁慕尼黑。