世界盃2026│阿根廷、西班牙會師決賽是傳控足球勝利 史卡朗尼點出分別在於邊路攻擊

明晚世界盃決賽由阿根廷對西班牙，兩支球隊都是以控球在腳的技術型踢法為主，阿根廷教練史卡朗尼(Lionel Scaloni)指在講求身體對抗的年代，兩支傳控球隊會師世盃決賽，都是技術型足球的勝利。而史帥分析這場終極之戰時指，他們較重中路推進，狂牛更重視翼鋒的配置。

史卡朗尼：「足球就是用腳踢」

世界球壇近年講求身體對抗，體格和埋身肉搏能力成為球員最看重的元素，純技術型球員買少見少。然而兩支著重控球的技術型之師會師世界盃決賽，是傳球足球的勝利，阿根廷教練史卡朗尼表示：「說到底，足球是用腳踢的。100年後，足球仍然是用腳來踢，雖然身體對抗非常重要，但技術好的球員依然會脫穎而出，我球員時代技術平平，這點我體會更深。如果一支球隊不僅身體強壯，而且又技術出眾，那才是真正最難應付的對手。西班牙和阿根廷都有清晰的比賽方式，我們絕對值得站在決賽舞台上。」

阿根廷中路為主 西班牙兩邊拉得更開

在控球在腳的前提下，西班牙兩翼有拉明耶馬和尼高拉斯威廉斯，進攻時用盡球場闊度，利用兩側衝擊；阿根廷於皇牌美斯、中場安素費南迪斯和前鋒拿達路馬天尼斯都居中下，重視中路進攻，史卡朗尼分析道：「兩隊都建立在控球上，這一點我們真的非常相似。彼此有些微細差別，一隊邊路拉得更開，更偏重翼鋒配置，另一隊就收得更緊。」