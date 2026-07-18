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世界盃2026│美斯、耶馬同樣19歲著19號波衫初戰世盃 西班牙教練稱耶馬初起步「無得比」

足球世界
更新時間：15:13 2026-07-18 HKT
發佈時間：15:13 2026-07-18 HKT

阿根廷對西班牙的世界盃決賽，最大話題當然是美斯與拉明耶馬的跨時代對決。兩人雖然相差20歲，但他倆在世盃的起點出奇地相似，彼此首戰世界盃時都剛好度過19歲生日，同樣穿起19號球衣，西班牙教練迪拉富安迪指耶馬職業生涯剛起步，與現時的美斯沒有可比性。

美斯、耶美首戰世盃出奇相似

美斯於2006年首次參加世界盃，當時他身穿19號球衣，並在決賽周舉行期間度過其19歲生日。而拉明耶馬今屆第一次踏上世盃舞台，球衣同樣是19號，他在剛周一度過19歲生日，巧合地與巴塞隆拿前輩美斯一樣。更難以置信的是，美斯在首屆世盃收錄1入球1助攻，耶馬今屆同樣有1個士哥和1次妙傳，場上數據完全相同。當然有不同之處，美斯的阿根廷在06年於16強止步；耶馬今屆正選踢足7場率領西班牙躋身決賽，這點美斯優勝。

迪拉富安迪指外界過份包裝跨世代對決

外界以跨時代對決包裝這場決賽，但西班牙教練迪拉富安迪指現階段兩人無可比性：「他們都是天才球員，但目前沒有可比性。因為美斯擁有一段世界足壇無人能夠比擬的職業生涯，而耶馬才剛剛起步。我們必須給予他時間，並保持謹慎，理解耶馬還處於成長階段。」

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