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世界盃2026│曼聯名將建議明奈拒絕於季軍戰上陣 紅魔擔心世盃經歷影響心態

足球世界
更新時間：14:48 2026-07-18 HKT
發佈時間：14:48 2026-07-18 HKT

世界盃季軍戰將於香港時間周日(20日)凌晨5時上演，由英格蘭鬥法國，根據賽事的重要性和過往慣例，兩軍大有機會安排副選出場，三獅中場明奈(Kobbie Mainoo)有望在今屆世盃首次上陣。然而英軍主帥杜曹之前一直忽視他，前曼聯中場畢特(Nicky Butt)建議這名後輩拒絕出場，作為對杜帥的抗議。消息指紅魔亦擔心今次世盃的經歷，會影響這位年輕中場的心態。(Viu99、Now616、618台周日凌晨5:00直播)

畢特指明奈應拒絕在季軍戰上陣

明奈在今屆世盃從未上陣，杜曹由分組賽至準決賽寧願堅持用有傷病在身的迪格蘭賴斯，或安排攻擊型的祖迪比寧咸及摩根羅渣士墮後，甚至讓剛傷瘉的右閘列斯占士客串中場位置，都不派他上陣。此子於今場季軍戰迎來出場機會，但畢特建議他拒絕披甲作無聲抗議：「我不知道杜曹在想甚麼，這完全不合理，現在要求他在毫無意義的季軍戰中出場，如果我是他，我會拒絕上陣，說自己受傷。他今屆一分鐘的出場時間都沒有，一來就踢這隸樣無聊的比賽，萬一受傷影響新球季，絕對不行。」

上季艱難走出困境 紅魔擔人影響心態

畢特續指杜曹現時任何球員都會用，就是不用明奈，沒有任何理據可言。而英國《每日郵報》亦指，明奈剛季好不容易才走出低棄，於卡域克麾下重生在曼聯站穩陣腳，如今又因為世盃沒有出場時間而再次跌入谷底，紅魔希望他不要被今次世盃之旅的經歷纏繞，休息3周後調整好心態回歸，正面應對新球季。

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