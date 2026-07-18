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世界盃│杜曹指法國、阿根廷、西班牙達到奪冠預期水平 英格蘭仍有差距 季軍戰想創60年來最佳成績

足球世界
更新時間：12:53 2026-07-18 HKT
發佈時間：12:53 2026-07-18 HKT

英格蘭將於香港時間今晚(18日)深夜5時對陣法國，主教練杜曹表示會領軍全力在這場季軍戰中爭勝，取得隊史60年來於世盃最佳成績。同時他指出準決賽另外3隊法國、阿根廷和西班牙，在今屆賽事都交出奪冠的預期水平，但英軍與他們仍有差距，未達到同一屠次，承諾在今屆世盃後會全力追趕，有信心可以挑戰世界之巔。(Viu99、Now616、618台周日凌晨5:00直播)

期望帶領英格蘭取得60年來世盃最佳成績

1966年英格蘭主場贏得世界盃，之後最佳成績是2018年的第4名，當時球隊在季軍戰以0:2不敵比利時。英軍今場如果擊敗法國，將會成為季軍取得近60年來隊史於世盃最佳成績，杜曹指這正是他希望做到的事：「4強是一場痛苦的敗仗，但我們會克服它，借傷痛作出強勢反彈，就由今場比賽開始。如果我們贏波，就算取得在世盃賽場上近60年來最佳成績，我們希望可以做到。」

指3支奪冠熱門均踢出預期水平 英軍仍有差距

同時杜曹指準決賽另外3隊阿根廷、西班牙和法國，被認為是今屆世盃最有機會奪冠的球隊，英格蘭不在此列，經過多場比賽後亦證實三獅與3隊有差距：「至今我仍相信另外3支球隊是最被期望贏得冠軍，我們不是。法國、西班牙和阿根廷都踢出他們被預期的水平，我們還未到這個層次，仍有一段差距，這就是球隊現在身處的位置。我們由明天起會努力追趕，達到他們的水平，我們會不停面對挑戰。」
 

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