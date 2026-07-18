世界盃2026│大哨朗拿度評C朗 指他有能力踢沙特聯賽但無力戰世盃

葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo)在美加墨世界盃雖然攻入3球，當中更收錄個人於世盃淘汰賽首個士哥，但他整體表現平平，更被外界指連累球隊於16強出局。巴西一代名將朗拿度(Ronaldo)周五評價C朗，指他目前仍具備在沙特阿拉伯聯賽比賽的水平，但已無力在世界盃上競爭，還指就算多麼想踢下好都好，都要視乎自己的身體狀況，暗示後者已力不從心。

大哨評C朗無力在世盃競爭

41歲的C朗在今屆世盃上陣5次入3球，其中兩球是在分組賽5:0大勝實力平干的烏茲別克時取得，另一球就是32強淘汰克羅地亞射入12碼。然而此子大部份時間都乏善可陳，外界更因為他走動少和威脅低，將他視為葡軍未能發揮應有水準的絆腳石。巴西名將朗拿度直言C朗已沒有在世盃競爭的水平：「他也許仍然具備在沙特阿拉伯比賽的水平，但要參加世界盃，大家都知道困難很多，水平也高得多。」

朗拿度：「就算想踢都要視乎身體」

大哨續指C朗拿度已力不從心：「一般來說，身體會向你發出訊號，告訴你無法再承受。就算我們對足球充滿熱情，渴望永遠踢下去，但最終還是要看自己的身體。」他表示自己如今已不再踢足球，因為自己大腦的想法已超越身體所能承受的範圍。