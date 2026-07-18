世界盃2026│季軍戰無意義？ 法國、英格蘭球員無心戀戰 迪甘斯、麥巴比另有想法

今晚(19日)深夜5時將會上演法國對英格蘭的世界盃季軍戰，兩隊剛經歷準決賽輸波的傷痛經歷，據報雙方戰將都無心戀戰。世盃季軍戰向來被指是世上最鷓意義的比賽，但高盧雄雞主帥迪甘斯就另有想法，因這場是他在法國隊的告別戰，他希望完美結束自己在法國隊的14年執教生涯，矢言此會派出認真對待比賽的球員出場。而消息指隊長基利安麥巴比亦想連續2屆奪得世盃金靴獎，今場會悉力以赴。(Viu99、Now616、618台周日凌晨5:00直播)

英格蘭、法國球員無心戀戰

英格蘭於4強在大好形勢下，因過於保守而被阿根廷逆轉，主教練杜曹承認球員們無心踢季軍戰：「我們的球員不想踢這場比賽，法國球員亦不想。大家都想踢決賽，但我們會以職業態度完成這場比賽。」而法國在準決賽於毫無還擊之力的情況下，遭西班牙潰擊，消息指球員們都輸到一臉茫然，對自己產生自我懷疑，還未消化該場失利，對決賽都無心戀戰。

迪甘斯想完美告別

外界一直認為季軍戰無意義，希望國際足協取消這場比賽，但法國教練迪甘斯和鋒將麥巴比就另有想法。迪甘斯將於今屆世盃結束後卸任，結束自己在法國隊的14年執教歲月，他希望完美告別，今仗會派出認真對待比賽的球員出場：「我已經和所有球員面對面溝通，包括那些之前上陣時間不多的球員，我絕不會讓那些心態不夠堅毅的球員出場。這是一場實打實的正式比賽，我會調整正選陣容，一部份球員因為身體無法堅持，一部份是基於我完全理解和支持的其他因素而無法出場，我會以此揀選出場的球員。」

麥巴比為神射手動力十足

預計今屆賽事從未上陣的35歲老將尼高路簡迪，將會正選披甲；中堅伊巴希馬干拿迪、右閘馬路古斯圖、中場薩伊艾美利、鋒將馬古斯杜林等都會以正選姿態出戰。而據報麥巴比亦會繼續正選，他除了希望連續2屆世盃成為金靴得主外，自己歷來有20個世盃入球，比同樣競爭神射手的美斯只差一球，他希望可以儘快壓過後者成為世盃射手王，今屆做到就更理想。