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世界盃2026│特朗普承認曾致電恩芬天奴 否認下令只是「建議」重新審視巴洛根紅牌

足球世界
更新時間：12:06 2026-07-18 HKT
發佈時間：12:06 2026-07-18 HKT

美國總統特朗普周五(17日)為今屆世界盃進行總結，並首次開腔回應之前引發巨大爭議的科拿連巴洛根紅牌，他承認自己曾致電國際足協主席恩芬天奴，當時只是「建議」他重新審視紅牌的情況，沒有直接下達命令，還稱相信不是主席一人拍板，是委員會作出的決定。然而網民對他的說法不賣帳，稱美國總統的「建議」，與直接下命令沒有分別。

特朗普指僅「建議」審視紅牌

特朗普與恩芬天奴周五一起出席新聞發布會，為今屆世界盃進行總結。有記者問他美國前鋒科連拿巴洛根紅牌停賽變緩刑一年的事件，他首次回應：「我當時只是要求他們重新審視一下，並沒有直接命令恩芬天奴『你必須這麼做』。他是個聰明且強硬的人。」特朗普續指自己「被逼」打電話予恩芬天奴，「我打給他只是提出建議。我不認為是他一個人拍板，應該是委員會在分析情況後，認定那只是一次意外。當時兩名球員高速相撞，完全是意外，並沒有故意踢人的動作。」

網民認為「建議」與下令無分別

科連拿巴洛根是在32強淘汰波斯尼亞時領紅牌，按規例需要在16強鬥比利時一仗停賽。然而特朗普與恩芬天奴傾談後，國際足協破天荒將停賽令判緩刑一年，巴洛根可以出場對比利時，但美國最終大敗1:4無緣8強。網民對特朗普的說法不賣帳，有人表示：「特朗普的『建議』，和下令有分別嗎？」，不少網民反而同情美國隊，認為特朗普越幫越忙，球員在巨大壓力下出賽表現走樣。

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