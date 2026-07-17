世界盃2026│阿根廷驚訝英格蘭領先後死守 擔心派沙卡或馬度基衝散防線

英國媒體《獨立報》進一步披露英格蘭在世界盃準決賽對阿根廷一仗的細節，他引述阿根廷隊中人士的說法，指其教練史卡朗尼和教練組在三獅領先後，以為後者會派出布卡約沙卡或馬度基持續衝擊防線，擔心會被衝散，已作出相應部署，豈料英軍主帥杜曹換後衛死守，他們才可逃出生天。

史卡朗尼已部署如何限制沙卡/馬度基

《獨立報》訪問了這位不具名的阿根廷消息人士，他指阿根廷上下對杜曹在領先後擺出的防守姿態，感到相當意外。球員們在安東尼哥頓打破僵局後，曾擔心他們需要派人手焗攻，英格蘭可望一步發揮其快速攻守轉換的特點，拉快比賽節奏令他們無力還擊。史卡朗尼和其教練組成員，在下半場補水暫停期間，特意部署沙卡或馬度基後備出場後的應對方案，如何在強攻中限制其衝擊力。

球員驚訝英軍退守 一度擔心陣型被拉開

可是他們發現杜曹沒有選擇這大路的方案，而是用安斯干沙入替哥頓，變陣為5後衛陣式，到82分鐘進一步換入丹般恩和歷高奧萊利，防線越縮越後，全面死守沒有任何進攻的意圖。阿根廷多名球員賽後不約而同表示，他們意外三獅在領先後死守，而不是派出速度型球員衝擊其防線，拉開其陣型令到他們顧此失彼。