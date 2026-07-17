Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│阿根廷驚訝英格蘭領先後死守 擔心派沙卡或馬度基衝散防線

足球世界
更新時間：19:32 2026-07-17 HKT
發佈時間：19:32 2026-07-17 HKT

英國媒體《獨立報》進一步披露英格蘭在世界盃準決賽對阿根廷一仗的細節，他引述阿根廷隊中人士的說法，指其教練史卡朗尼和教練組在三獅領先後，以為後者會派出布卡約沙卡或馬度基持續衝擊防線，擔心會被衝散，已作出相應部署，豈料英軍主帥杜曹換後衛死守，他們才可逃出生天。

史卡朗尼已部署如何限制沙卡/馬度基

《獨立報》訪問了這位不具名的阿根廷消息人士，他指阿根廷上下對杜曹在領先後擺出的防守姿態，感到相當意外。球員們在安東尼哥頓打破僵局後，曾擔心他們需要派人手焗攻，英格蘭可望一步發揮其快速攻守轉換的特點，拉快比賽節奏令他們無力還擊。史卡朗尼和其教練組成員，在下半場補水暫停期間，特意部署沙卡或馬度基後備出場後的應對方案，如何在強攻中限制其衝擊力。

球員驚訝英軍退守 一度擔心陣型被拉開

可是他們發現杜曹沒有選擇這大路的方案，而是用安斯干沙入替哥頓，變陣為5後衛陣式，到82分鐘進一步換入丹般恩和歷高奧萊利，防線越縮越後，全面死守沒有任何進攻的意圖。阿根廷多名球員賽後不約而同表示，他們意外三獅在領先後死守，而不是派出速度型球員衝擊其防線，拉開其陣型令到他們顧此失彼。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
7小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
屯門找換店設「魔術手」騙局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大膽職員圖強吞$500｜Juicy叮
屯門找換店設「魔術手」騙局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大膽職員圖強吞$500｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
影視圈
4小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
01:46
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
11小時前
LV控茶飲店侵權勝訴遭「杯葛」 內地門市冷清二手價大跌
01:10
LV控茶飲店侵權勝訴遭「杯葛」 內地門市冷清二手價大跌
即時中國
12小時前
圖為美軍在敘利亞境內的坦夫基地（Al-Tanf）。AMK_Mapping_@X
伊朗局勢︱革命衛隊稱突襲美軍指揮中心 擊毀直升機雷達致大量傷亡
即時國際
7小時前
韓股暴跌釀血案 20歲青年槓桿重倉海力士輸凸 怒斬薦股網紅至重傷
韓股暴跌釀血案 20歲青年槓桿重倉海力士輸凸 怒斬薦股網紅至重傷
投資理財
8小時前
前AV女優濱崎真緒批台灣工資低？拒赴台發展 做香港人學繁體字！驚曝「台灣店家工資是我現在全亞洲最低」
前AV女優濱崎真緒批台灣工資低？拒赴台發展 做香港人學繁體字！驚曝「台灣店家工資是我現在全亞洲最低」
生活百科
9小時前