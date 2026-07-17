世界盃2026｜決賽成巴塞表演舞台！拿樸達讚美斯耶馬寫下「拉瑪西亞傳承」

周日世界盃決賽上演西班牙對阿根廷的夢幻對決，西甲豪門巴塞隆拿主席拿樸達（Joan Laporta）已高調飛抵紐約觀戰，他在受訪時更直言，這場巔峰大戰實質上就是巴塞隆拿足球哲學與「拉瑪西亞（La Masia）」青訓系統的完美表演舞台，並深信「西班牙的巴塞式傳控」將會笑到最後。

八大金花耀狂牛 拿樸達：西班牙傳控完美復刻巴塞

今屆西班牙陣中有多達8名巴塞球員在列，包括在中堅19 歲的神童古巴斯、中場丹尼爾奧莫、加維及柏迪、前鋒拉明耶馬（Lamine Yamal）等。拿樸達自豪地表示：「阿根廷的踢法更具侵略性，而西班牙則更注重團隊，踢法與巴塞的傳控體系如出一轍。大家都知道，巴塞的足球就是最好的！我很慶幸能擁有這些天才球員。」

兩代十號世紀相遇 美斯耶馬傳承未來

今場決賽最吸睛的，無疑是兩代巴塞標誌性人物——39歲的球王美斯（Lionel Messi）與 19 歲的西班牙神童拉明耶馬的對決。拿樸達感性地將兩人進行了傳承式對比：「美斯是拉瑪西亞的驕傲，代表了足球的過去與現在；而耶馬則代表了現在與未來。能看到最純正的巴塞風格主宰世界舞台，身為會長我深感自豪。」

大讚迪高買人神技 哥頓阿德耶米來投

在沉浸於世盃喜悅的同時，拿樸達亦讚揚體育總監迪高（Deco）在轉會市場上的高效工作。他透露，球會已完成簽入英格蘭國腳安東尼哥頓（Anthony Gordon）的重磅交易，大讚其在世盃準決賽攻破阿根廷大門時的速度。同時，他亦證實巴塞即將簽下多蒙特前鋒卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）：「迪高的工作既高效又低調，我們正全速重建進攻線，目標是挑戰新球季的各項錦標！」