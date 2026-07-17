世界盃2026│阿根廷如衛冕美斯再奪金球獎？ 主辦方重申規則：效力任何聯賽球員都可競爭！

美加墨世界盃來到最後階段，除了冠軍外，各個個人獎項亦將會誕生，連帶金球獎得主亦預計在勝方球隊中出現。如果阿根廷成功衛冕，最大呼聲當然是美斯當選，但此子目前於美職國際邁阿密效力，並非於歐洲聯賽搵食有違金球獎本身的定義。然而此獎項的主辦方《法國足球》重申獎項的規則，任何聯賽的球員都可獲獎，強烈暗示美斯可以當選。

美斯奪金球獎呼聲高

根據金球獎選舉的慣例，大賽年如歐洲國家盃或世界盃等，由冠軍隊的成員當選。阿根廷如果在決賽擊敗西班牙，累積8入球4助攻的美斯呼聲最大，有力第9次奪得這個獎項；消息指就算西班牙奪冠也好，由於狂牛踢法整體，沒有一位特別耀眼的球星和奪冠功臣，仍可能頒予美斯。

主辦法重申準則任何球員都可競爭

可是金球獎本身的準則，是計算當年8月至次年7月全季的表現，獎項原本是給予歐洲球員或在歐洲聯賽效力的戰將，美斯是阿根廷人，正於美職國際邁阿密效力，有說法指他不能獲獎。然而主辦金球獎的《法國足球》重申獎項的規則，指無論效力那一個聯賽，任何國籍的球員都有資格參與競爭。

2007年起取消任何國籍、地域限制

事實上金球獎原本是歐洲足球先生，頒發予歐洲球員；到1995年將評選範圍擴大到全球球員，但在評選期內要在歐洲聯賽效力。到2007年金球獎才徹底取消所有限制，任何聯賽任何國籍的球員都有機會競爭。值得一提，美斯於2023第8次贏得金球獎時，當時雖已轉投國際邁阿密，但獎項是計算他在2022年8月至2023年7月的表現，那時他仍效力巴黎聖日耳門。金球獎至今仍未有一位不在歐洲聯賽效力，同時又非歐洲人的球員獲獎，美斯可望創歷史。