世界盃2026｜杜曹「泊大巴」成眾矢之的 網上民調過半數人不想他留任

英格蘭今屆在主帥杜曹(Thomas Tuchel)領軍下闖入4強，但在面對阿根廷一戰中在領先一球後被連追2球反敗，賽後杜曹在領先後的換人調動偏向死守導致失波，令這位德國人主帥備受抨擊，《太陽報》賽後發出民意調查，有半數以上球迷不願意杜曹繼續留任。

杜曹在領先後的換人調動偏向死守導致失波，令這位德國人主帥備受抨擊。AP

1.5萬人民調過半數人不願杜曹留任。AP

1.5萬人民調過半數人不願杜曹留任

在英格蘭對阿根廷一戰中「三獅軍團」由安東尼哥頓先開記錄，但其後英格蘭全面陷入被動，其後杜曹更選擇換入安斯干沙、丹般恩和尼高奧萊利的後衛球員以保持優勢，但最終仍然失守被阿根廷以2:1反勝，賽後杜曹解釋是因為球隊失去球權於是才進行換人以填補防守漏洞，但他在領先一球「泊大巴」的行為被受球迷和一眾名宿批評。

目前英格蘭足總對杜曹還留有信任，相信會繼續由他領軍出戰歐國盃。AP

英國《太陽報》近日亦進行民調，訪問了15000位球迷，其中有58.32%人並不希望杜曹繼續執教英格蘭，僅32.38%人樂於繼續信任杜曹，有9.3%人還不確定，目前英格蘭足總對杜曹還留有信任，相信會繼續由他領軍出戰歐國盃觀察他是否可以留任至下屆世界盃，但他在球迷心目中的形象無疑已有動搖。

