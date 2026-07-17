世界盃2026│西班牙教練指陷入爭執、挑釁會踢得唔舒服 向阿根廷施壓？

美加墨世界盃決賽將於香港時間周日(19日)深夜3時舉行，應屆歐洲國家盃盟主西班牙將會惡鬥衛冕冠軍阿根廷。狂牛教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）談及這場決賽時，指球隊如果陷入爭執、挑釁會踢得唔舒服，不知道如何應對這樣的比賽。他隨後補充對手阿根廷不一定會這樣做，但明顯有向後者和球證施壓的意圖。

西班牙陷入爭執、挑釁不擅長應付

阿根廷在準決賽擊敗英格蘭時，雙方球員不時出現爭執和拗撬，身體對抗激烈並有大量的犯規動作，作比賽並不順暢。西班牙教練迪拉富安迪指他們遇上上述情況會踢得不舒服：「有一種比賽局面會讓我們感到不舒服，就是陷入爭執和挑釁。我並不是說阿根廷一定會這樣做，但我們不知道如何進行這樣的比賽。我們只知道如何踢好足球。」

加強執法尺度提升比賽可觀性

迪拉富安迪此舉明顯是想阿根廷和國際足協施壓，希望球證加強執法尺度提升比賽可觀性，他續拍：「擁有球權時，我們希望執行自己的理念；沒有球權，就要保持商度紀律和侵略性，積極壓逼對手，盡快奪回球權並發動反擊，這就是我們的優勢。」