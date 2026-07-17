世界盃2026｜耶馬、樸路驚傳分開操練 西班牙右路雙星疲態畢露引上陣疑雲

美加墨世界盃即將在周日上演西班牙對阿根廷的夢幻決賽，然而「狂牛軍團」賽前卻拉響嚴重的傷兵警報！兩大右路進攻核心，19歲超新星拉明耶馬（LamineYamal）及右閘柏度樸路（PedroPorro），在周四的首課操練中竟然缺席全隊合練，被逼分開操練，引發外界擔憂這對右路雙子星能否出戰終極決賽。

準決賽拼至力竭樸路肌肉超負荷

西班牙在準決賽以2:0淘汰法國，但兩位右路大將均付出了沉重代價。效力熱刺的右閘樸路，該仗踢至第85分鐘因肌肉嚴重不適被換下，主帥迪拉富安迪（LuisdelaFuente）證實他出現肌肉超負荷（muscleoverload），需在決賽前持續評估。而19歲的巴塞隆拿神童拉明耶馬今屆賽事已累計上陣496分鐘，體能逼近極限。在周四的操練中，兩人因肌肉疲勞，只能在體能教練帶領下進行恢復性訓練。

高層大派定心丸：僅屬預防決賽上陣無礙

不過，西班牙醫療團隊隨後大派定心丸，澄清兩人的「分開操練」純屬保護性措施。迪拉富安迪亦表示：「據我所知，拉明耶馬並無大礙。我剛與醫療團隊溝通，反饋非常正面。」樸路在今屆表現驚艷，並在32強及4強均取得關鍵入球。如果兩人未能及時復原，西班牙攻防體系將遭受重創。

除了球員傷情，場外天氣亦有隱憂。由於加拿大山火持續，濃霾籠罩了新澤西，但氣象預測指出周末降雨將會及時清理霧霾，確保周日的決賽能在清新空氣中進行。