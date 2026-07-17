Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜耶馬、樸路驚傳分開操練 西班牙右路雙星疲態畢露引上陣疑雲

足球世界
更新時間：14:53 2026-07-17 HKT
發佈時間：14:53 2026-07-17 HKT

美加墨世界盃即將在周日上演西班牙對阿根廷的夢幻決賽，然而「狂牛軍團」賽前卻拉響嚴重的傷兵警報！兩大右路進攻核心，19歲超新星拉明耶馬（LamineYamal）及右閘柏度樸路（PedroPorro），在周四的首課操練中竟然缺席全隊合練，被逼分開操練，引發外界擔憂這對右路雙子星能否出戰終極決賽。

準決賽拼至力竭樸路肌肉超負荷

西班牙在準決賽以2:0淘汰法國，但兩位右路大將均付出了沉重代價。效力熱刺的右閘樸路，該仗踢至第85分鐘因肌肉嚴重不適被換下，主帥迪拉富安迪（LuisdelaFuente）證實他出現肌肉超負荷（muscleoverload），需在決賽前持續評估。而19歲的巴塞隆拿神童拉明耶馬今屆賽事已累計上陣496分鐘，體能逼近極限。在周四的操練中，兩人因肌肉疲勞，只能在體能教練帶領下進行恢復性訓練。

高層大派定心丸：僅屬預防決賽上陣無礙

不過，西班牙醫療團隊隨後大派定心丸，澄清兩人的「分開操練」純屬保護性措施。迪拉富安迪亦表示：「據我所知，拉明耶馬並無大礙。我剛與醫療團隊溝通，反饋非常正面。」樸路在今屆表現驚艷，並在32強及4強均取得關鍵入球。如果兩人未能及時復原，西班牙攻防體系將遭受重創。

除了球員傷情，場外天氣亦有隱憂。由於加拿大山火持續，濃霾籠罩了新澤西，但氣象預測指出周末降雨將會及時清理霧霾，確保周日的決賽能在清新空氣中進行。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
22小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
01:46
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
5小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
1小時前
移英三年慘遭綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘遭綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 果商3招教揀靚貨
03:41
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨
申訴熱話
7小時前
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
生活百科
20小時前
鍾培生揭莊雅婷未成年曾主動搭訕：佢係我Fans 談生B爆金句「生一個娶你返嚟做乜X嘢」
鍾培生揭莊雅婷未成年曾主動搭訕：佢係我Fans 談生B爆金句「生一個娶你返嚟做乜X嘢」
影視圈
5小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
22小時前
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
即時中國
7小時前