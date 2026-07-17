世界盃2026｜決賽球證爆驚天黑歷史雲錫曾捲「毒品性派對」遭逮捕 曾涉跨國賣淫案被捕雲錫澄清「純屬誤會」兼當無辜證人

美加墨世界盃即將迎來西班牙對阿根廷的夢幻決賽，國際足協（FIFA）正式宣布，將由46歲斯洛文尼亞名哨雲錫（Slavko Vincic）擔任終極大戰主球證。然而，這項任命隨即引來全球網民瘋狂「起底」，發現這位曾執法2024年歐聯決賽的頂級裁判，在6年前（2020年）曾於波斯尼亞因捲入「毒品與跨國賣淫性派對」遭到警方逮捕！

誤闖「淫業女皇」山莊 雲錫：人生最大錯誤

2020年5月，雲錫在波斯尼亞一處山莊內遭警方突擊搜查並當場逮捕。警方在現場查獲9名女性及26名男性，當中包括跨國賣淫集團首腦麥施莫域。行動中檢獲了可卡因、手槍、防彈衣及大批現金。

雲錫事後大呼冤枉，堅稱自己只是「在錯誤的時間出現在錯誤的地方」：「我去波斯尼亞是為了商務會議，接受了商業午餐邀請，沒想到這成了人生最大的錯誤。我們與賣淫集團完全沒有關係，警方錄取口供後證實我們只是無辜證人，隨即放人。」斯洛文尼亞球證協會亦撐愛將，直言只是不幸誤會。

曾執法阿根廷「恥辱首戰」藍白軍團防魔咒

雖然雲錫隨後成功走出陰霾，並執法2024年歐聯決賽，但他的任命依然讓阿根廷球迷感到「不寒而慄」。皆因雲錫唯一一次執法阿根廷的比賽，正是2022年世界盃首仗，當時阿根廷爆冷1:2不敵沙特阿拉伯，寫下恥辱一頁，而當時的主哨正是雲錫。

這名曾經捲入毒品性愛派對的球證，又是阿根廷剋星，為這場阿根廷對西班牙的世界盃決賽曾添不少話題。

