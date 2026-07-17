世界盃2026│禾仙夏重返紐約受訪 吐心聲指唔想被消費做營銷工具

在今屆美加墨世界盃爆紅的佛得角門將禾仙夏(Vozinha)，周四重返美國接受CBS訪問，除了談及自己的個人經歷及球員生涯外，還透露不想成為營銷工具，想加盟一支會當自己是職業球員的球隊，就算年屆40歲也好，想踢多一、兩年，在場上繼續展示身手，以球員身份球球隊作出貢獻。

佛得角的傳奇門將禾仙夏，穿著福建製的球靴出戰本屆世界盃。路透社

佛得角40歲門將禾仙夏憑比賽中精彩撲救，成為擁有逾1800萬粉絲的網絡紅人。

佛得角的門將禾仙夏視美斯成偶像，這次比賽中他多番擋下美斯的世界波，令人驚訝。

禾仙夏曾封阻美斯的單刀射門。路透社

美斯在32強賽後，大讚禾仙夏。路透社

重返美國紐約接受CBS訪問

禾仙夏在今屆世界盃爆紅，其Instagram追蹤者人數高達2,936萬，除了成為本屆世盃社交媒體粉絲人數增長最多的球員外，還是全球社媒追蹤者最多的門將，一下子成為全球注目的球員。此子早前跟隨佛得角大軍回國休息，期間出席不少商業活動和拍攝廣告，近日再重返美國紐約，接受CBS訪問。

指不想被消費做營銷工具

他現時是自由身球員，可任意加盟任何球隊，有傳國際邁阿密等隊對他有興趣。這名40歲門將提及自己不想被消費成為營銷工具：「我想繼續踢下去，希望能夠找到一支真正把我當成是一名足球員的球隊，而不是把我當做一個營銷工具。」他續指自己熱愛足球，就算40歲都對足球有極大熱情，「我想至少踢多一至兩年，這取決於我的身體感覺和反應，但明天的事情誰也說不准。」而主持者亦有問他的感情狀況，他指自己單身。