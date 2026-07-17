世界盃2026│傳曼聯蘊釀今夏最驚喜收購 有意斟介安素費南迪斯

曼聯近日出人意表連續簽入安達利山度士和泰利文斯兩位中場後，據報他們正蘊釀另一宗驚喜交易，就是向車路士求購正備戰世界盃決賽的阿根廷中場安素費南迪斯，如果成事轉會費料超過1億2000萬鎊。然而藍獅主教練沙比阿朗素已向球會表明留用此子，加上他傾向轉戰西甲為皇家馬德里，要成事有一度難度。

曼聯有意斟介安素費南迪斯

在兩大中場目標辛度東拿利和馬迪奧斯費南迪斯被熱刺搶走，另一心頭好艾利諾安達臣亦被曼城鎖定下，曼聯迅即調整策略，先從車路士簽入巴西中場安達利山度士，再買阿士東維拉的比利時隊長泰利文斯，有傳其中場收購行動仍未結束，最新目標相中了藍獅的安素費南迪斯。

視為今夏最驚喜交易

著名記者賓積及斯周四出席網上節目《The United Stand》時指，他從接近紅魔內部的知情人士收到消息，紅魔正初步研究引入這名阿根廷中場所需要的成本，以及評估其打法是否適合球隊，但鑑於他只有25歲，有不少進步空間，加上已有豐富的英超和國際賽比賽經驗，符合球會的引援策略，估算其轉會費約1億2000萬歐羅，並非不可負擔。消息源更指，如果成事，這交易將會是今夏最驚喜的收購。

世盃準決賽曾挑釁英格蘭球迷 令轉會難度增加

然而收購要成事有一定難度，皆因藍獅新帥沙比阿朗素已向高層明言，一定要留用這位將參與世界盃決賽的中場，加上安素本人更傾向轉戰西甲加盟皇家馬德里，未必願意過檔曼聯。再者阿根廷周三在世界盃準決賽擊敗英格蘭時，安素費南迪斯於比賽間和賽後慶祝有不少挑釁英格蘭球迷的舉動，大家未必接納於英超內部轉會。