世界盃2026｜杜曹死撐守勢換人無錯 賴英格蘭球員缺乏「控球DNA」

英格蘭在世界盃四強戰慘遭阿根廷逆轉絕殺，主帥杜曹（Thomas Tuchel）在領先下連換數名防守球員的「縮沙」戰術，賽後飽受全英猛烈抨擊。然而，這位德國籍教頭堅拒認錯，更將輸波矛頭直指英格蘭球員本身的「基因（DNA）」問題，直言英軍天生缺乏控球能力，在領先後過於被動，即使排出「世界上任何陣式」都無法挽救敗局！

轟球員缺控球DNA 杜曹：我們不如阿根廷西班牙

英格蘭憑安東尼哥頓先開紀錄，但杜曹在比賽餘下近20分鐘時，竟將這位功臣換走改踢五後衛，最終被阿根廷連入兩球反勝。面對保守變陣的批評，杜曹強硬反擊，指問題出在球員的控球心態上：「掌控比賽節奏，根本就不在我們（英格蘭）的 DNA 裏，這點我們不如西班牙、阿根廷或巴西。這是一個極大的弱點。」

辯稱轉五後衛為「主動」 嘆球員身體對抗太差

杜曹堅持自己變陣五後衛絕非為了死守，而是希望激發球員活力：「入球後我們的控球率急劇下降，在陣式中變得太過被動。我換人是想幫球隊化被動為主動，鼓勵大家壓出去，但我們就是做不到。」他無奈歎息：「在那種情況下，我覺得世界上沒有任何陣式能夠幫助我們，因為球員實在太被動了，身體對抗也不夠強硬，根本無法阻止對手殺入禁區。」

儘管杜曹將出局責任推卸給球員「DNA」，但他依然獲得英格蘭足總全力支持留任，目標直指兩年後的主場歐洲國家盃。被問及會否辭職時，杜曹斬釘截鐵表示：「我 100% 想繼續留任！我看到球員在訓練時的水平與實際比賽中存在脫節。我依然相信我們能展現出更出色的足球，去贏取最高榮譽。」