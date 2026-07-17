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世界盃2026｜安素費南迪斯贏波狂妄落井下石 借英軍神歌《Wonderwall》瘋狂嘲諷

足球世界
更新時間：10:48 2026-07-17 HKT
發佈時間：10:48 2026-07-17 HKT

阿根廷在世界盃準決賽以 2:1 逆轉絕殺英格蘭，挺進決賽。效力英超車路士的阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez），在親手擊碎三獅軍團的決賽夢後，在社交平台「落井下石」，公然使用英格蘭今屆的非官方打氣金曲——Oasis 的《Wonderwall》作為背景音樂發圖，瘋狂嘲諷落敗的英格蘭！此舉瞬間點燃了全英格蘭球迷的怒火，更連累其母會車路士陷入公關災難！

點擊觀看片段

播英軍神曲嘲諷三獅 安素挑釁手勢早已惹火

周三的準決賽中，安素於85分鐘射入扳平世界波，隨即狂妄地奔向英格蘭球迷看台，做出雙手捧耳、吐舌頭及送飛吻等挑釁動作。周四他進一步在Instagram發布與美斯(Lionel Messi)及柏利迪斯(Leandro Paredes )的合照，並刻意配上英格蘭球員每逢贏波必與球迷大合唱的英國國民級神曲《Wonderwall》；用英國人最自豪的文化符號來慶祝淘汰英格蘭，反諷意味極濃。雖然安素隨後因頂不住網民圍攻而緊急刪除音樂，但已被憤怒的英格蘭球迷截圖備份。

車路士出圖祝賀「腦殘」 遭自家球迷怒轟「背叛」被迫刪帖

這火藥味更直接燒到了倫敦。車路士官方 X 帳號在安素入球後出圖祝賀，寫上「安素費南迪斯」並配上爆炸表情符號。作為一家英格蘭本土球會，竟然公開慶祝自家球員淘汰國家隊，隨即遭到全英網民、甚至車路士自家擁躉的瘋狂怒吼：「我們是英格蘭球會！這簡直是恥辱和背叛！」在排山倒海的抗議下，車路士最終只能尷尬地刪帖。

新球季重返英超 恐面臨地獄級敵意

雖然車路士新帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）早前表態希望留下這位身價破億的球星，但安素今次將更衣室與全英超得罪光。再加上他先前曾因「西甲生活嚮往論」和美洲盃歧視風波屢傳內鬨，下季他若重返英超賽場，等待他的無疑將是全英格蘭球場最無情的地獄級?聲與敵意。

 

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