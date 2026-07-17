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世界盃2026｜英格蘭無緣決賽 痛失35億「世盃橫財」

足球世界
更新時間：10:12 2026-07-17 HKT
發佈時間：10:12 2026-07-17 HKT

英格蘭在世界盃準決賽憾負阿根廷出局，不僅粉碎了球迷的奪冠美夢，更直接重創英國本土經濟！據消費分析機構最新數據，隨著「三獅軍團」無緣決賽，英國將面臨高達 3.34 億英鎊（約 35 億港元）的巨大經濟損失。原本指望靠英格蘭殺入決賽大賺一筆的零售商、酒吧、餐飲業及電子巨頭，如今只能欲哭無淚。

零售業痛失 2.67 億鎊 電視、派對食品銷路慘淡

根據 VoucherCodes.co.uk 的研究，英格蘭出局導致零售業直接損失 2.67 億英鎊（約 27 億港元）的潛在銷售額。賽前不少體育用品商已開足馬力生產決賽戰衣，電子巨頭亦準備推銷新電視，超市更囤積了海量派對食品與啤酒。如今三獅出局，預期的消費狂熱瞬間化為烏有，大批囤貨面臨「滯銷」危機。

餐飲業痛失 1.09 億鎊 決賽消費暴跌四分之三

除了零售業，酒吧、夜總會、餐廳及球迷觀戰區，將痛失 1.09 億鎊(約11億港元)的營業額。周日西班牙對阿根廷的決賽雖仍能為英國經濟帶來 1.14 億鎊(約12億港元)收益，但僅是英格蘭打入決賽預期收益的四分之一！餐飲場所的預計客流量將從預計690萬暴跌至270萬，消費額更從1.42 億鎊(約14億港元)斷崖式下跌至3,350萬鎊(約3.4億港元)。

專家：雖有遺憾 仍需感激三獅帶來「及時雨」

儘管經濟效益大打折扣，但機構首席商務官Moji Oshisanya呼籲商界保持感恩：「雖然今年無法把足球『帶回家』，但零售和餐飲場所仍要感謝三獅軍團和忠實球迷，在過去一個月為英國市場帶來了寶貴的銷售增長。」

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