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世界盃2026｜世界盃決賽周日深夜上演 冠軍將首獲世盃史上首枚冠軍戎指

足球世界
更新時間：10:00 2026-07-17 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-17 HKT

世界盃最終決戰在即，決賽將在周日深夜3點開踢，由美斯帶領的阿根廷對上拉明耶馬領軍的西班牙上演世代之戰，世盃冠軍最具代表性一直以來必然是大力神盃，但國際足協16日宣將為勝方隊伍加入新的勝利象徵，冠軍球隊將另外獲世盃史上首枚冠軍戎指。

FIFA將另頒發冠軍戎指予冠軍球隊  

世界盃由最初的雷米金盃到現在大力神盃，冠軍獎盃和獎牌一直都是各國所競逐的目標，但今屆國際足協宣布將加入新的勝利象徵，今屆冠軍成員將歷史性獲頒一枚冠軍戒指，FIFA聲明中表示將會發行2026枚定制的冠軍戎指，除了一面有大力神盃的元素外，另一面會根據冠軍球隊的標誌進行客制化，30枚將會頒發予冠軍球隊成員，另外的1996枚將作為官方授權產品向全球球迷發售，每一枚都會有獨立的編號。

FIFA聲明中亦指出，頒發冠軍戎指是將美國最具代表性的體育傳統之一帶到全球足球界，而在比賽結束後冠軍球隊的隊長和主教練將獲頒臨時戎指，30枚冠軍戎指將經容制化後再正式頒發。
 

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