世界盃2026｜國際足協調查阿根廷舉福克蘭旗 預計罰款不影響球員戰決賽

衛冕冠軍阿根廷在世界盃四強戰以 2:1 逆轉英格蘭殺入決賽，但賽後拉起宣示福克蘭群島（阿根廷稱「馬爾維納斯群島」）主權的巨型橫額，已徹底觸怒英國政府與國際足協（FIFA）。在周日阿根廷決戰西班牙前夕，FIFA 官方發表聲明，宣布紀律委員會已就這宗事件展開調查。雖然英國朝野強烈要求嚴懲，但外媒預期，這齣決賽前的政治鬧劇最終可能僅會以罰款了事。

唐寧街強硬宣示主權 英國朝野怒斥不妥

在阿特蘭大上演的世界盃準決賽完場後，阿根廷球員包括利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez） 及基斯甸羅美路（Cristian Romero） 等，在場上拉起寫著「Las Malvinas son Argentinas」的福克蘭群島巨型橫額。這宗風波隨即升級為外交戰，英國首相施紀賢透過發言人強硬回擊：「世界盃可能不屬於我們，但福克蘭群島絕對是我們的。」福克蘭群島政府亦發表聲明，痛斥阿根廷隊做法極度缺乏敏感度，對 1982 年慘遭侵略的島民造成二次傷害。

FIFA 啟動標準調查 2014年早有罰款前科

面對英國施壓，FIFA 發言人證實，獨立紀律委員會已啟動標準程序，正審查當天的裁判報告。根據守則，體育場內展示政治性標語，國家隊足總須承擔責任，但這類政治表態通常只會招致罰款，而不會面臨扣分或禁賽。事實上，阿根廷在 2014 年曾高舉一模一樣的橫額，當時 FIFA 亦僅對其處以約 20,000鎊(約20萬港元)的罰款。

阿根廷總統高調護航 決賽席位料不受影響

雖然外界質疑FIFA執法存在雙重標準，但阿根廷總統米萊（Javier Milei）已高調為國家隊護航，形容球員的舉動「完全合理」。由於世界盃決賽將於周日在新澤西舉行，FIFA 為了確保壓軸大戲的利益，絕不可能在決賽前對阿根廷作出禁賽重罰。這支衛冕雄師預計將在「罰款了事」的保護傘下出戰，力爭蟬聯大力神盃。