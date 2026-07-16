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英超｜沙列巴腰傷動手術恐長休5個月 打亂阿仙奴季初部署

足球世界
更新時間：18:04 2026-07-16 HKT
發佈時間：18:04 2026-07-16 HKT

阿仙奴於新球季前夕遭遇沉重打擊。陣中防線靈魂、法國國腳中堅威廉沙列巴（William Saliba）在世界盃準決賽不敵西班牙一役中傷退。據法國媒體《隊報》披露，這位 25 歲中堅因腰部舊患惡化必須接受手術，預計將面臨4至5個月的漫長休戰期，鐵定缺席兵工廠季初前三個月的所有賽事，令領隊阿迪達（Mikel Arteta）引以為傲的防線面臨崩潰危機。

沙列巴：背部徹底廢了

周二的準決賽中，正選上陣的沙列巴僅踢了半小時便痛苦倒地。據悉，他當時無望地向拍檔烏柏美卡奴(Dayot Upamecano)哀嘆：「我撐不下去了，我的背部徹底廢了。」其實，沙列巴在世盃前已承認一直帶傷「咬緊牙關」硬撐，無奈在世盃高強度對抗下，強行「頂硬上」終迎來最壞結局。

阿仙奴後防被逼變陣

沙列巴接受手術後將缺席4至5個月，意味著他將徹底缺席阿仙奴在新球季首三個月的英超及歐聯大賽。
阿仙奴近年能與曼城等豪門抗衡，全賴沙列巴夥拍加比爾馬加希斯的「全歐最佳」鋼鐵組合。如今沙列巴長休，阿迪達在季初被逼內部調整，由賓韋特（Ben White）及祖利安添巴（Jurrien Timber）等頂替其中堅位置。
 

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