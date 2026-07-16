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英超｜曼聯鎖定韋斯咸3,000萬鎊翼鋒森馬維 待成功清洗拉舒福特便啟動收購

足球世界
更新時間：17:53 2026-07-16 HKT
發佈時間：17:53 2026-07-16 HKT

曼聯在完成首階段中場重組後，已隨即謀求重整鋒線，據英國媒體披露紅魔已制定好備用方案，一旦成功清走與球會關係冰封的英格蘭前鋒拉舒福特(Marcus Rashford )，將會立即轉攻韋斯咸的 24 歲荷蘭翼鋒森馬維（Crysencio Summerville）。由於韋斯咸降班，這名隨荷蘭國家隊出戰世界盃的翼鋒，身價已下調至 3,000 萬鎊（約3億港元），被曼聯視為頂替「福仔」左翼空缺的完美高性價比人選。

福仔與紅魔關係決裂 周薪過高成清洗障礙

現年 28 歲的拉舒福特與曼聯關係近年破裂，先後被外借至阿士東維拉及西甲巴塞隆拿。雖然他目前已重返奧脫福，並預期隨隊出戰新球季；但鑑於他年薪高達 1,750 萬鎊（周薪高達 32.5 萬鎊）的合約僅剩兩年，曼聯高層今夏的首要目標依然是將其徹底清洗套現，並同步鎖定森馬維作替代者。

降班開綠燈 森馬維 3,000 萬鎊標價夠吸引

森馬維與韋斯咸的合約還剩三年。隨著韋斯咸降班，這家倫敦球會已對放售這位荷蘭國腳持開放態度，大前提是收到不低於 3,000 萬鎊的報價。森馬維在左路極具侵略性的突破，被曼聯主帥卡域克（Michael Carrick）視為完美替代者。

與此同時，曼聯今周已大灑 8,200 萬英鎊，火速簽入車路士中場安達利山度士（Andrey Santos） 及阿士東維拉的泰利文斯（Youri Tielemans） 。由於曼紐爾烏加迪(Manuel Ugarte）受重創無法套現，曼聯難以再斥巨資引進身價高達 6,000 萬至 8,000 萬鎊的卡馬雲加（Eduardo Camavinga） 等中場，因此在有限預算下以 3,000 萬鎊引進森馬維，已成為紅魔今夏最務實的明智之舉。
 

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