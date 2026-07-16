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港超聯｜大埔迎新季 葉班主親解季後交棒決定 堅Sir「睇餸食飯」冀亞冠突圍

足球世界
更新時間：17:13 2026-07-16 HKT
發佈時間：17:13 2026-07-16 HKT

港超聯球隊大埔今日（16日）於舉行新球季記者招待會，早前已落實將於今季結束後「功成身退」的班主葉志雄，亦在會上親自解畫交棒決定；而主教練李志堅則坦言新季需「睇餸食飯」，但球隊仍堅定維持聯賽前三及衝擊亞冠盃二級聯賽（亞冠2）分組賽的目標。

預算千萬迎戰新季 葉班主冀地區球隊地區辦

葉志雄夫婦入主大埔五年來，助球隊由升班馬蛻變成聯賽及盃賽冠軍，早前傳出兩人將於明夏交出管理權，引發球圈關注。葉班主今日在記招上大方談及這個決定，他表示：「點都已經做咗五年啦，我哋覺得都係時候讓啲新嘅人、有新嘅理念去做。地區球隊方面，應該多啲交由地區人士去運作會比較好啲，所以我哋選擇呢個時候去做一啲交接嘅動作。」

翻查資料，大埔上季班費超過1,500萬港元，創下地區球會近年新高。面對大環境轉變，葉班主透露新季班費預算將有所調整：「今年嘅班費，我諗我哋希望控制喺1000萬（港元）之內。我希望運作方面，盡量用一啲比較實際可用嘅資源，今年我哋亦有個比較好嘅贊助，希望可以Keep住個勢頭。」對於有球迷擔心陣容變動，葉班主大派定心丸，澄清絕無在轉會市場「賺錢放人」，並強調球隊主力骨幹如馬卡雷拿、伊高沙托尼及加比爾等全數留效。

堅Sir務實領軍 試腳營尋寶盼全軍齊心

面對班費預算調整及多達17名球員離隊，主帥「堅Sir」李志堅表現得相當坦然。他直言香港整體經濟環境改變，球圈亦需面對現實：「唔係有幾多錢嘅問題，而係整個產業投放減少咗。我哋要面對現實，老套啲講句，『有咩菜就煮咩菜』，用現有資源去迎接另一個考驗。」

堅Sir坦言目前本地球員「缺貨」，有錢亦未必能輕易簽人心頭好。為此，球隊除了透過試腳營積極尋找合適的本地及海外潛質球員外，亦已羅致了數名具潛力的華將及外援補充三線實力。談到今季的組軍過程，堅Sir感性地表示：「當你咩都冇嘅時候，畀粒糖你食已經好開心。我覺得有而家呢班球員就可以，大家已經齊人，全部都喺度一齊努力，我哋會正面去做好呢件事。」

為備戰即將到來的亞冠2外圍賽及本地聯賽，大埔將於本月30日遠赴泰國進行為期四日的集訓，期間會安排四場熱身賽，讓一眾新兵盡快磨合。堅Sir期望球隊能盡快操起狀態：「當下最關鍵係陣容要整齊，希望喺亞洲賽前可以有更好嘅狀態去應對，目標依然係聯賽前三，以及打入亞冠分組賽。」

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