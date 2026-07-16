世界盃2026｜比寧咸涉掌摑阿根廷後備巴高 恐遭 FIFA 追罰禁賽缺席季軍戰

英格蘭在世界盃準決賽憾負阿根廷無緣決賽，賽後兩軍球員在場上爆發了激烈衝突，英格蘭中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）疑似難忍阿根廷後備巴高（Valentin Barco）的挑釁言語，一時失控出手掌摑（cuff）對方的後腦。當時球證並未有察覺事件，但過程被電視轉播鏡頭清晰捕捉，恐招致國際足協（FIFA）秋後算賬，面臨季軍戰禁賽處罰。

🔵🎬 Jude Bellingham slapping Chelsea's Valentín Barco on the head.



So unprofessional. pic.twitter.com/vMx8CrmZ7D — 𝐂𝐡𝐞𝐥𝐬 𝐙𝐨𝐧𝐞 (@TheChelsZoneX) July 15, 2026

比寧咸完場哭成淚人兼「動粗」

英格蘭在四強戰領先一球下在補時階段被阿根廷 2:1 絕殺，球員賽後極度失落，其中比寧咸更哭成淚人，他走向阿根廷球員致意時，突然與阿根廷後備巴高發生口角。現場轉播畫面顯示，比寧咸疑似聽到巴高的某句挑釁性言論後瞬間「起火」，突然揮出右掌拍向巴高的後腦。雙方隨即互相指罵，幸好兩隊球員及時趕到將二人拉開，才未有令衝突進一步升級。

由於當值球證組在完場後忙於處理其他場面，並未有在現場對比寧咸出示紅牌。但根據 FIFA 賽例，賽會紀律委員會絕對有權根據電視錄像進行追加處罰。

🚨🚨| Jude Bellingham 𝐒𝐋𝐀𝐏𝐏𝐄𝐃 Colo Barco in the head after the match. 😱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/pRqnuwP8hm — CentreGoals. (@centregoals) July 15, 2026

恐遭停賽缺席周六季軍戰

一旦 FIFA 決定起訴比寧咸並判處禁賽，這名皇馬球星將鐵定無緣周六在邁阿密對陣法國隊的季軍戰。對於此時此刻籠罩在極度失望與沮喪氣氛中的英格蘭大軍來說，這無疑是雪上加霜。

不過，有英國輿論分析指出，FIFA 近年在賽事中不時被質疑採取「雙重標準」，鑑於賽事已接近尾聲，加上英格蘭只是參與季軍戰，FIFA 最終亦極可能選擇不作任何禁賽處罰，或者僅對比寧咸處以緩刑罰款，讓他得以在周六對陣法國時繼續上陣。