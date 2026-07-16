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世界盃2026│阿根廷贏心態搏到盡 達美安馬天尼斯指英格蘭唔夠搏命

足球世界
更新時間：15:17 2026-07-16 HKT
發佈時間：15:17 2026-07-16 HKT

阿根廷在世界盃準決賽逆轉英格蘭晉級，連續兩屆躋身決賽，門將達美安馬天尼斯(Emiliano Martinez)指出今場的勝負關鍵是心態，各人都搏到盡，就像戰士帶刀上場戰鬥一樣，反觀英格蘭就不夠搏命，成為彼此之間的差距。而這名在英格蘭球壇打滾了16年還指英軍在領先時不停縮後防守，改變原本的計劃才落敗。

達美安指態度決定高度

今場阿根廷於末段連入2球，以2:1反勝英格蘭躋身決賽。該隊門將達美安馬天尼斯指態度決定賽果：「我們知道這場比賽的意義，所以我們是帶着拚命的心態去踢，感覺好像帶刀上戰場戰鬥一樣。我認為英格蘭沒有像我們那樣去感受這場比賽，比賽的過程已反映這一點。」

分析英格蘭領先後應繼續壓逼

而此子於2010年到英格蘭搵食，至今已打滾了16年，他指出英軍今場輸在越縮越後：「我們感覺到他們一直後退再後退，，而不是向前推進。有時候即使你領先，你還是要繼續向前壓，不能改變自己的比賽計劃。我覺得他們做了那樣的選擇，還加派了更多防守球員。」

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