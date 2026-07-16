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世界盃2026│美斯將第3次參加世盃決賽成歷史第5人 淘汰英格蘭闖決賽最特別

足球世界
更新時間：13:21 2026-07-16 HKT
發佈時間：13:21 2026-07-16 HKT

阿根廷逆轉英格蘭，連續兩屆世界盃躋身決賽，將會決戰西班牙力爭衛冕。而該隊隊長兼攻擊核心美斯將會第3次參加世盃終極戰，與巴西名將朗拿度和卡富等人看齊，成為歷來第5位3次出戰世盃決賽的球員。這名39歲老將矢言今次淘汰英軍入決賽是最特別。

第5位3次參加世盃決賽球員

上屆卡塔爾世界盃，阿根廷躋身決賽並擊敗法國奪冠，今屆再次來到最終戰，成為第7支連續兩屆都晉級世盃決賽的球隊。而阿根廷於2014世盃亦躋身決賽，最終加時後0:1不敵德國，美斯是今屆阿根廷大軍唯一出戰該場決賽的球員，他將會第3次參加世盃終極戰，是歷來第5位達到此成就的球員，之前4位分別是巴西名將卡富和朗拿度，以及德國傳奇馬圖斯及列巴斯基。

淘汰英格蘭入決賽補生涯缺口

美斯表示這是十分瘋狂的成就：「就我個人而言，能夠3次出戰世界盃決賽，是歷史上少數球員做到的事，真的太美好了。這支團隊所取得的成就十分瘋狂，連續兩屆入世盃決賽是非同凡響的成就。」這名39歲老將指淘汰宿敵英格蘭入世盃決賽是他生涯一直欠缺的關口：「如果說我生涯欠缺甚麼，就是在世界盃準決賽中戰勝英格蘭，闖入決賽。」

慶幸自己繼續參加世盃

同時美斯在4年前贏得世界冠軍後，曾表示不知道會否再參加世界盃，他透露自己過去兩、三年一直思考這問題，不停與教練史卡朗尼商量，幸好能夠以最佳狀態參賽，「我享受世界盃的方式，就是自我感覺良好，感覺自己對球隊有用，能夠在這個團隊中始終成為重要的角色。我盡了最大努力，讓自己以這的姿態站在球場上。」

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