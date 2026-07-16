世界盃2026｜阿根廷樂極忘形公然宣示福克蘭主權 涉政治宣傳面臨 FIFA 重罰

衛冕冠軍阿根廷於世界盃四強經驗反勝英格蘭殺入決賽，球員賽後瘋狂慶祝時，竟然在球場上公然高舉宣示福克蘭群島（阿根廷稱「馬爾維納斯群島」）主權的政治橫額。這項嚴重違反國際足協（FIFA）政治禁令的行為已遭官方指控，阿根廷足協在決戰西班牙前夕，面臨著沉重的財政與紀律處分危機。

熱刺、曼聯球星皆在列 賽後高舉主權橫額

阿根廷於落後之下反勝英格蘭晉身決賽，球員賽後情緒失控，在場上拉起寫著「Las Malvinas son Argentinas」福克蘭群島巨型橫額。參與高舉橫額的球員包括熱刺隊長基斯甸羅美路、曼聯中堅利辛度馬天尼斯及前熱刺中場盧施素；中場柏利迪斯受訪時更直言：「福克蘭群島屬於阿根廷。」英國和阿根廷曾在 1982 年爆發戰爭，福克蘭群島目前為英國海外領土，這個島的問題至今仍是兩國最敏感的政治死穴。

FIFA 嚴禁政治標語 2014年已有被罰前科

事實上，FIFA 賽前已嚴令禁止任何帶有福克蘭群島爭議的標語進場。阿根廷球員這次知法犯法，無疑是在挑戰 FIFA 底線。翻查歷史，阿根廷在 2014 年熱身賽曾因高舉一模一樣的橫額被罰款 20,000 鎊(約20萬港元)。鑑於今次是在世界盃四強舞台犯禁，預計將面臨更嚴厲處罰。

阿根廷副總統火上澆油 痛罵英格蘭「強盜海盜」

除了球員犯禁，阿根廷副總統維拉魯埃爾（Victoria Villarruel）賽前的出位言論更將火藥味推向頂點。她賽前痛罵英格蘭為「強盜海盜」，贏波後更在社媒寫道：「福克蘭群島是阿根廷的。他們禁止把橫額帶入球場，卻忘記了我們早已把福克蘭群島融入血液和骨肉之中。」這番言論無疑讓即將出戰決賽的阿根廷，背負了沉重的政治包袱。

