世界盃2026│英格蘭領先後死守出事非首次 杜曹重犯修夫基錯誤 名宿「原來無分別」

英格蘭在世界盃準決賽對阿根廷時反勝為敗，與球隊領先後踢得太保守有關，重覆2020歐洲國家盃決賽的錯誤。時任英軍教頭修夫基被咎病作風保守，如今換上杜曹出現相同的問題，前英格蘭門將祖赫特和一代阿仙奴中場默臣都指以為杜曹是不一樣的教頭，原來沒有分別。

20年歐國盃決賽因保守失冠

2020歐國盃決賽，英格蘭開賽僅2分鐘就由左閘勞基梳爾開紀錄，取得夢幻開局。他們領先後不思進取，越踢越保守交出控球權，終在67分鐘被追和，最後於法定時間和加時賽和1:1，互射12碼輸2:3。外界認為時任主教練修夫基過於保守，主導縮後葬送好局。

修夫基被轟太保守無緣錦標

24歐國盃英軍再次躋身決賽，他們對西班牙同樣踢得保守，在先失一球下幾經辛苦才靠高爾彭馬的遠射，於73分鐘追和1:1。然而球隊沒有藉逼和的氣勢繼續施壓爭取後來居上，反而再次縮後退守，結果於86分鐘失球輸1:2，再次與冠軍擦身而過，修夫基又再度被質疑。

麥臣：「原來杜曹同修夫基無分別」

如今杜曹重覆修夫基的錯誤，麥臣指原來兩人無分別：「修夫基之前就因為過於保守捱罵，今日我們又看到類似的情況。有時候你要敢於反擊，在領先1:0而對手不斷派上前鋒時，你亦要派出攻擊球員去回應，讓他們有所顧忌。修夫基因防守型打法被批評，我以為新教練來到會不一椒，結果又是一樣。」他續指修夫基是防守球員出生，整個職業生涯都是練防守，其選擇可以理解，但杜曹向來非那種防守型教練，所以最後換入全後衛，就無法理解了。

祖赫特指杜曹不信任球隊

前英格蘭門將祖赫特亦稱英軍領先後退守，如今沒有任何改變，相信修夫基肯定在家裡觀看比賽，看到這一幕。同時他指杜曹不信任球隊，「杜曹的換人，表明他不相信自己的球隊，也不認為英格蘭還有能力向阿根廷發起進攻。」

杜曹重犯修夫基的錯誤，因保守而反勝為敗。路透社

杜曹重犯修夫基的錯誤，因保守而反勝為敗。路透社

默臣指以為杜曹與修夫基不同，原來兩人一樣。路透社

默臣指以為杜曹與修夫基不同，原來兩人一樣。路透社