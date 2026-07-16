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世界盃2026｜美斯領軍入決賽拒爭「世一」 致敬馬勒當拿：「他永遠是最偉大」

足球世界
更新時間：11:31 2026-07-16 HKT
發佈時間：11:31 2026-07-16 HKT

阿根廷在世界盃4強以2:1反勝英格蘭，強勢殺入決賽。賽後美斯（Lionel Messi）接受訪問時被問及是否已超越已故球王馬勒當拿（Diego Maradona）時，美斯謙卑地拒絕比較，並直言：「對我來說，他永遠是歷史上最偉大的那一位。」

連續兩屆闖決賽 盛讚球隊創不可思議成就

談到帶領阿根廷連續兩屆躋身世界盃決賽，美斯直言感覺「太瘋狂」：「這簡直是不可思議，畢竟只有極少數人能夠企及這個高度。這支球隊的偉大已無法用言語來形容，能夠再次站上世界盃決賽的舞台，我們感到無比驕傲和幸福，因為我們又一次為阿根廷人民帶來了歡樂。」

拒絕比較爭「世一」 尊崇馬勒當拿為歷史最偉大

當記者提到他曾向法國名宿施丹（Zinedine Zidane）表示「大家都想成為馬勒當拿但無人能做到」，並詢問他現時是否已追上甚至超越前輩時，美斯堅定地拒絕了這種比較：「我覺得最好還是不要作比較。每個人在屬於自己的時代裡，都有各自的精彩與享受。我從來沒有一絲念頭想拿自己和馬勒當拿比較，對我來說，他永遠是歷史上最偉大的那一位。」

憶2010年共事時光 傳承前輩抗英精神

回憶起與馬勒當拿的交集，美斯特別提到2010年南非世界盃由對方執教國家隊的日子：「迪亞高生前一直很疼愛我。我們曾共同經歷過高低起跌，每天與他朝夕相處。那段日子真的很瘋狂，我也會永遠珍藏這些回憶。我相信，無論他現在身在何處，一定也在天上開心地看著這一切。」

適逢今仗對手正是英格蘭，美斯亦感觸地提到傳承：「在屬於他的時代，特別是當年對陣英格蘭的那場經典戰役，他為我們開創了道路。而我們現在正追隨著他的足跡，繼承他對國家隊的熱愛，以及他為這支球隊留下的精神。如今，這支團隊終於將這份傳承帶到了最高峰。」

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