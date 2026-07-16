世界盃2026│球壇名宿圍插杜曹 朗尼指變陣6後衛添煩添亂 亨利稱英格蘭太早死守

英格蘭在世界盃準決賽對阿根廷時由贏變輸，球隊於55分鐘先開紀錄後就不斷退後防守，主教練杜曹連換多名守將力圖守住勝局，可是末段連失兩球落敗無緣決賽。杜曹賽後成為眾矢之的，英軍名宿們紛紛圍插他，朗尼直言最後階段踢6後衛反而更加亂，守將無所適從。非三獅的羅馬里奧、亨利和卡斯拿斯等都直指杜曹太保守。

英格蘭領先後控球率只有12%

安東尼哥頓於55分鐘為英格蘭開紀錄後，球隊立即進入死守模式，全員連同中鋒哈利卡尼和鋒將祖迪比寧咸都加入防守行列。杜曹之後更換入安斯干沙、丹般尼和歷高奧萊利共3位守將，變成5後衛陣式，站位上更似6後衛，囤重兵於後防，結果球隊因為形勢太被動而倒輸。據著名數據統計機構Opta的統計顯示，由哥頓破網到英軍落後，球隊期間的控球率僅12%，預期入球值只有0.09球，可見他們的受壓程度。

朗尼指6後衛更加亂

英格蘭隊史射手王朗尼矢言6後衛反而添煩添亂：「我們取得領先後，就改打5後衛、6後衛。球員們在雙中堅陣式下，大家通過很清楚彼此之間的站位和距離，中堅和拍檔之間有距離感，有這個距離感，你才能韶整好身體姿態，準備好起跳爭頂。當你和身邊的防守球員擠在一起時，腦內就會冒起這球由他來處理的想法，就未能站在正確的位置上，這就是英軍今場出現的問題。」

舒利亞、奧雲、科拿稱太早死守

舒利亞指杜曹對挪威及墨西哥時已經這樣死守，但那兩支球隊沒有阿根廷的實力，今場就立即出事，他認為杜曹應該換入速度型球員去限制阿軍；米卡李察士認同英軍退後防守得太快，「這讓阿根廷進入他們的節奏，所以必須審視杜曹的決定，是他讓阿根廷踢得太輕鬆。」奧雲指英軍輸波是咎由自取，明明實力比阿根廷強，還要在領先後死守；科拿表示杜曹將戰術完全搞錯，被質問是理所當然。

亨利、羅馬里奧、卡斯拿斯齊批評杜曹

而一眾非英格蘭名將，都出來批評杜曹，同樣身為德國人的舒韋恩史迪加指英格蘭轉踢5後衛可以理解，「但他們如此消極就令人費解，任何一隊面對阿根廷一但停止勇敢推進，就會被擊潰。」卡斯拿斯認為英格蘭是因為被自己的戰術部署而輸，最後30分鐘任由阿根廷為所欲為；亨利稱英軍太早改踢5後衛，太早只考慮如何守住賽果；羅馬里奧就認為三獅退守得太深，主動放生阿根廷，將大好局勢葬送。

球壇名宿不分國籍，一面倒圍插杜曹。路透社

球壇名宿不分國籍，一面倒圍插杜曹。路透社

球壇名宿不分國籍，一面倒圍插杜曹。路透社

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