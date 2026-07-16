Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│球壇名宿圍插杜曹 朗尼指變陣6後衛添煩添亂 亨利稱英格蘭太早死守

足球世界
更新時間：10:32 2026-07-16 HKT
發佈時間：10:32 2026-07-16 HKT

英格蘭在世界盃準決賽對阿根廷時由贏變輸，球隊於55分鐘先開紀錄後就不斷退後防守，主教練杜曹連換多名守將力圖守住勝局，可是末段連失兩球落敗無緣決賽。杜曹賽後成為眾矢之的，英軍名宿們紛紛圍插他，朗尼直言最後階段踢6後衛反而更加亂，守將無所適從。非三獅的羅馬里奧、亨利和卡斯拿斯等都直指杜曹太保守。

英格蘭領先後控球率只有12%

安東尼哥頓於55分鐘為英格蘭開紀錄後，球隊立即進入死守模式，全員連同中鋒哈利卡尼和鋒將祖迪比寧咸都加入防守行列。杜曹之後更換入安斯干沙、丹般尼和歷高奧萊利共3位守將，變成5後衛陣式，站位上更似6後衛，囤重兵於後防，結果球隊因為形勢太被動而倒輸。據著名數據統計機構Opta的統計顯示，由哥頓破網到英軍落後，球隊期間的控球率僅12%，預期入球值只有0.09球，可見他們的受壓程度。

朗尼指6後衛更加亂

英格蘭隊史射手王朗尼矢言6後衛反而添煩添亂：「我們取得領先後，就改打5後衛、6後衛。球員們在雙中堅陣式下，大家通過很清楚彼此之間的站位和距離，中堅和拍檔之間有距離感，有這個距離感，你才能韶整好身體姿態，準備好起跳爭頂。當你和身邊的防守球員擠在一起時，腦內就會冒起這球由他來處理的想法，就未能站在正確的位置上，這就是英軍今場出現的問題。」

 

舒利亞、奧雲、科拿稱太早死守

舒利亞指杜曹對挪威及墨西哥時已經這樣死守，但那兩支球隊沒有阿根廷的實力，今場就立即出事，他認為杜曹應該換入速度型球員去限制阿軍；米卡李察士認同英軍退後防守得太快，「這讓阿根廷進入他們的節奏，所以必須審視杜曹的決定，是他讓阿根廷踢得太輕鬆。」奧雲指英軍輸波是咎由自取，明明實力比阿根廷強，還要在領先後死守；科拿表示杜曹將戰術完全搞錯，被質問是理所當然。

亨利、羅馬里奧、卡斯拿斯齊批評杜曹

而一眾非英格蘭名將，都出來批評杜曹，同樣身為德國人的舒韋恩史迪加指英格蘭轉踢5後衛可以理解，「但他們如此消極就令人費解，任何一隊面對阿根廷一但停止勇敢推進，就會被擊潰。」卡斯拿斯認為英格蘭是因為被自己的戰術部署而輸，最後30分鐘任由阿根廷為所欲為；亨利稱英軍太早改踢5後衛，太早只考慮如何守住賽果；羅馬里奧就認為三獅退守得太深，主動放生阿根廷，將大好局勢葬送。

球壇名宿不分國籍，一面倒圍插杜曹。路透社
球壇名宿不分國籍，一面倒圍插杜曹。路透社
球壇名宿不分國籍，一面倒圍插杜曹。路透社
球壇名宿不分國籍，一面倒圍插杜曹。路透社
球壇名宿不分國籍，一面倒圍插杜曹。路透社
球壇名宿不分國籍，一面倒圍插杜曹。路透社
球壇名宿不分國籍，一面倒圍插杜曹。路透社
球壇名宿不分國籍，一面倒圍插杜曹。路透社

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙。路透社
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙
足球世界
6小時前
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
申訴熱話
3小時前
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評。
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評
足球世界
2小時前
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
影視圈
16小時前
天文台早上9時25分改發黃色暴雨警告信號。黎志偉攝
天文台取消黃色暴雨警告信號 下午校將照常上課
社會
1小時前
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
生活百科
16小時前
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
影視圈
2026-07-15 10:00 HKT
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
03:47
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
影視圈
16小時前
慈雲山91歲伯伯為老婆買外賣跌傷頭 電話只記得6個字 街坊愛心接力急尋親結局暖心｜Juicy叮
慈雲山91歲伯伯為老婆買外賣跌傷頭 電話只記得6個字 街坊愛心接力急尋親結局暖心｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-15 11:21 HKT