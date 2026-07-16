世界盃2026｜美斯兩助攻反壓麥巴比登頂神射手榜 金靴獎懸念仍需留到最後一刻

萬眾矚目的世界盃4強「英阿大戰」圓滿落幕，阿根廷憑藉隊長美斯（Lionel Messi）交出兩記關鍵助攻，以2:1反勝宿敵英格蘭，成功殺入決賽，將與西班牙爭奪今屆大力神盃。美斯更憑藉今場的兩次助攻，在神射手榜中，暫時力壓法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）升上榜首！

美斯交兩助攻 數據力壓麥巴比

今仗美斯雖然未有進帳，但穿針引線交出兩次助攻，成為球隊反勝的最大功臣。完成今場4強戰後，美斯在今屆賽事上陣7場，累積交出8個入球及4次助攻。

目前在金靴獎排行榜上，美斯與法國神鋒麥巴比同樣斬獲8個入球。根據國際足協自2010年起實施的賽例，世界盃金靴獎不可共享，必須決出唯一得主；當兩名球員入球數相同時，將先後比較助攻次數和上場時間。因此，擁有4次助攻的美斯，現時以1次助攻的微弱優勢，力壓錄得3次助攻的麥巴比，暫列神射手榜第一位。

各自尚餘一仗 金靴懸念鬥到最後

不過，這場金靴之爭仍充滿懸念，皆因兩名球星各自還有一場比賽在手。麥巴比將會帶領法國，在香港時間清晨5時舉行的季軍戰迎戰英格蘭；而美斯則會在香港時間20日凌晨3時上演的決賽火併西班牙。兩人將會「隔空」較量，金靴獎最終鹿死誰手，仍要鬥到最後一刻。