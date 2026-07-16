世界盃2026｜杜曹拒辭職誓領英格蘭戰歐國盃 英足總表示全力支持

英格蘭在世界盃四強戰在領先之下於補時階段慘遭阿根廷絕殺，這場噩夢般的敗仗，主帥杜曹（Thomas Tuchel）因「過於保守的換人」備受猛烈抨擊。然而，這位德國籍教頭賽後表態「絕不後悔」，並誓言繼續履行合約，帶領球隊衝擊 2028 年主場歐洲國家盃；而英格蘭足總亦明確表態，對杜曹投下「百分百信任」一票，力撐其繼續留任！

保守換人惹禍致反敗 杜曹：絕不後悔

英格蘭在四強戰憑安東尼哥頓先開紀錄，大好形勢卻因杜曹在末段作出一連串退守的防守性換人而陷入苦戰，最後慘遭阿根廷的拿達路馬天尼斯補時絕殺，以1:2反勝為敗只能轉戰季軍戰。面對外界鋪天蓋地的批評，杜曹在記者會上大方承擔了輸波責任，但他展現出強大抗壓能力，直言對自己的戰術決定：「沒有遺憾（no regrets）」。

放眼兩年後主場歐國盃

今年 2 月才與英足總續約至下屆歐國盃的杜曹，明確表示不會辭職，決心領軍出戰2028歐國盃，他說：「我們還有一場比賽要打（周六對陣法國的季軍戰）。然後，我們當然會繼續前進，一直奮鬥到在主場（英格蘭和愛爾蘭）舉行的歐洲國家盃，我非常期待那個時刻的到來。」

足總高層撐杜曹拒臨陣易帥

據英國傳媒了解，儘管敗仗令人痛苦，但英格蘭足總內部對杜曹依然充滿信心。高層認為他帶隊的整體表現及凝聚力值得肯定，只要他本人願意留任，足協絕對不會作出解僱決定。

英足總行政總裁標寧咸（Mark Bullingham）在賽後發言中亦力撐主帥：「距離決賽如此之近卻飲恨，確實令人心碎。但球員和杜曹今天已經傾盡了所有，教練和工作人員的努力已達極限。我們必須感謝他們的一切付出。」三獅軍團周六將與法國爭奪季軍，隨後便會將目光鎖定在兩年後的主場歐國盃。