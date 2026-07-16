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世界盃2026│美斯指阿根廷近4年一直是世一 感恩為國民贏下「不可輸」的英阿大戰

足球世界
更新時間：09:33 2026-07-16 HKT
發佈時間：09:33 2026-07-16 HKT

阿根廷2:1反勝英格蘭，連續兩屆世界盃躋身決賽，打破外界的質疑聲。該隊一直認為這支阿根廷的整體實力不及4年前，球隊在今屆賽事亦跌跌撞撞，如今一直過關去到最後關卡，隊長美斯矢言球隊在過去4年一直是世上最好的球隊，如今再證明這一點。同時他指阿根廷與英格蘭在足球和歷史的鬥爭有極大重量，今仗的確與眾不同，感恩為國民贏出這場「不可輸」的英阿大戰。

阿根廷不被看好下入決賽

4年前勇奪卡塔爾世界盃後，阿根廷雖一直保持強勁，今屆世盃展開前於友賽7連勝，但隊長兼絕對核心美斯已39歲，加上迪馬利亞等中堅份子已退出國家隊，外界並不看好他們可以衛冕。再者球隊在淘汰賽跌跌撞撞，32強戰至加時才3:2擊敗佛得角；16強又在落後兩球的絕境下反勝埃及，更被指獲球證及國際足協偏幫；上圈亦幾經辛苦於加時後以3:1贏10人應戰的瑞士，今場外界更看好英格蘭可躋身決賽。

美斯：「阿根廷過去4年一直是世一」

該隊於先失一球下，在85分鐘和下半場補時2分鐘破網反勝2:1，打破質疑連續兩屆入決賽。美斯賽後情緒激動，並矢言：「我們是在充滿質疑和疑慮的情況下來到這裡，我始終知道這支團隊永遠在競爭，永遠全力以赴。當他們凝聚在一起，總能發出超越自身極限的能量。我們作為世界冠軍，剛去4年一直是世界上最好的球隊。不管進來詆毀，不管他們說甚麼，我們又一次在球場上證明一切都是自己爭取得來。」

對阿根廷而言今場是「不可輸」比賽

同時阿根廷和英格蘭之前於世盃舞台交手出現過「上帝之手」、碧咸紅牌等經典戰役；政治上於上世紀80年代兩國又爆發福克蘭群島戰爭，首次鬥英軍的美斯直言賽前已感覺到今仗不一樣：「儘管我們說這只是場足球比賽，也努力這樣去踢，但有時情感真的很難控制。我覺得從奏起國歌那一刻起，我們就感受到它的與眾不同。」

他感恩贏下這場「不可輸」的比賽：「我們每一個阿根廷人都不想輸掉這場比賽。這場對英格蘭的世盃準決賽，它承載足球歷史的重量，承載我們阿根廷人的重量，感恩能夠為國民帶來歡樂，以慶祝收尾。」

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