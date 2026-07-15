世界盃2026│哈利卡尼、比寧咸佔英格蘭總入球92.3% 卡尼7次對達美安馬天尼斯只入2球

英格蘭今晚世界盃準決賽對阿根廷，取勝重任就落在兩大鋒將哈利卡尼和祖迪比寧咸身上，各入6球的兩人佔三獅今屆世盃總入球數高達92.3%。然而卡尼過往面對阿根廷門將達美安馬天尼斯表現平平，交手7次僅兩次攻破其大門，這數據對三獅不利。(Viu99、Now616、618台周四凌晨3:00直播)

英格蘭入13球 兩人佔12球

今屆世盃英格蘭共攻入13球，哈利卡尼和祖迪比寧咸各入6球，兩人佔球隊總入球數達到92.3%，英軍非常依賴他倆的入球能力。在歷屆世盃單屆取得至少10個入球的球隊中，卡尼/比寧咸是入球比例最高的攻擊二人組，其次是1954年瑞士組合曉基和巴拉文，兩人佔球隊總入球數90.9%；第3位是1938年意大利組合皮奧拿和古拿斯，佔比是81.8%；再次後就是今屆的法國二人組基利安麥巴比和奧士文尼迪比利，佔高盧雄雞入球總數81.3%。

卡尼7次與達美安交手只入2球

英軍極需要兩人的入球取得勝利，但哈利卡尼過去面對達美安馬天尼斯，表現未如理想。卡尼效力熱刺時曾7次與達美安交手，當中只有2場取得入球，合共攻入2球，其餘5場都夥粒無收，而且卡尼在上述7仗中只得3勝4負，成績平平。