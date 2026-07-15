世界盃2026│阿根廷有5人於英超效力 門將達美安馬天尼斯最有感情 「我已生活了16年」

今晚世界盃4強阿根廷對英格蘭，受到全球球迷關注，除了雙方過往於世盃有多場經典戰役外，兩國在政治上亦有衝突。然而球員之間未必有太大矛盾，阿根廷陣內有6位球員目前於英超效力，當中門將達美安馬天尼斯與英格蘭有感，直言自己在英國已生活了16年。(Viu99、Now616、618台周四凌晨3:00直播)

阿根廷陣中6人於英超效力

阿根廷和英格蘭在足球和政治層面有不少衝突，但前者陣中有6位球員於英超效力，分別是門將達美安馬天尼斯、三位中堅馬高辛尼斯、利辛度馬天尼斯和基斯甸羅美路，以及中場阿歷斯麥阿里士打及安素費南迪斯，連同曾效力曼城的祖利安艾華利斯等，總共有9人曾在英超打滾。

達美安馬天尼斯於英國已生活16年

眾人之中，以達美安馬天尼斯與英格蘭的感情最深，皆因他在2010年仍未出道時，已到英國加入阿仙奴青年軍，之後一直留在當地，現效力阿士東維拉，足足有16年。他矢言：「我已經在那裡生活了16年，我的孩子都在英格蘭出生。說實話，我對這個國家有着深厚的感情，這注定會是一場非常精彩的經典對決。當然我們想贏下它。」

直言與英感情深厚

事實上，達美安馬天尼斯是整支阿根廷國家隊中，英語最流利一人，而他和利辛度馬天尼斯、基斯甸羅美路、阿歷斯麥阿里士打及安素費南迪斯，預計都會正選披甲。