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世界盃2026｜阿根廷副總統轟英格蘭為「海盜」 揚言對陣三獅「不僅僅是一場比賽」

足球世界
更新時間：17:46 2026-07-15 HKT
發佈時間：17:46 2026-07-15 HKT

英格蘭與阿根廷的世盃4強大戰一觸即發，雖然阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）賽前極力為賽事「降溫」，強調「只是一場足球比賽」，但阿根廷副總統維多利亞維拉魯爾（Victoria Villarruel）卻大唱反調，在社交媒體發文狂轟英格蘭為「海盜」，更將福克蘭群島的主權爭議擺上枱，令這場宿敵對決的火藥味推向高點。

阿根廷副總統炮轟英格蘭為「海盜」。X截圖
阿根廷副總統炮轟英格蘭為「海盜」。X截圖

拒絕政治正確 狂轟英軍「入侵者」

維拉魯爾在社交平台X發布極具煽動性的帖文，直言對陣英格蘭的意義遠超足球：「明天我們將迎戰那些篡奪的海盜。這絕不只是一場普通的比賽。我不會去管甚麼政治正確，也不會掩飾情感；面對英格蘭，意義永遠超越一切。」

她更將國仇家恨與足球名宿連繫起來，藉此激發國民情緒：「這是為了馬爾維納斯群島（福克蘭群島），為了馬勒當拿，為了美斯的最後一舞，更是為了阻止那些入侵者。阿根廷加油！直到最後一口氣，我們都要奪回屬於我們的東西！」

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大唱反調 史卡朗尼降溫心血白費

這番言論無疑為這場大戰火上加油。事實上，英阿兩國因1982年的福克蘭戰爭一直存在深厚芥蒂，加上已故球王馬勒當拿在1986年世盃上對陣英格蘭的「上帝之手」，令兩軍每次交鋒都充滿仇恨色彩。

有趣的是，阿根廷主帥史卡朗尼日前才在記者會上為賽事「降溫」，強調出於對歷史的尊重，不應將政治與足球混為一談：「我想傳達給阿根廷人民的信息是，我們將面對一支偉大的球隊、一位偉大的教練，這只是一場足球比賽。」

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