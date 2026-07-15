世界盃2026｜英格蘭阿根廷大戰主裁出爐 美斯在其執法下未嘗一敗

英格蘭與阿根廷這對宿敵，將於今晚爆發自2002年以來的首次世盃交鋒。這場比賽的話題性不言而喻，如今再添新話題，落在今場主裁艾法夫（Ismail Elfath）身上。皆因這位美籍主裁過往執法美斯（Lionel Messi）的賽事，後者保持100%全勝佳績，令「世界盃保送阿根廷奪冠」的陰謀論再度甚囂塵上。

艾法夫過往執法美斯的賽事，後者保持100%全勝佳績。AP

英阿大戰將由美籍球證艾法夫執法。路透社

英阿大戰將由美籍球證艾法夫執法。路透社

英阿大戰將由美籍球證艾法夫執法。路透社

「專屬福將」 執法 美斯未嘗一敗

根據外國媒體報道，現年44歲的艾法夫近年與美斯多個重要時刻結下不解之緣。在2022年卡塔爾世盃決賽，阿根廷與法國合演經典大戰，美斯梅開二度並領軍戰至互射12碼捧盃，當時艾法夫正是擔任該場賽事的第四裁判。一年後，美斯轉戰美職聯，艾法夫在2023年北美聯賽盃決賽擔任主球證，美斯在該仗攻入國際邁亞密的唯一入球，球隊最終亦是憑互射12碼擊敗拿舒維爾奪冠。

此外，自美斯登陸美職以來，艾法夫曾多次執法其賽事，最近一次是今年3月邁亞密以4:2擊敗奧蘭多城，當時奧蘭多城球員加斯基（Colin Guske）更因推跌美斯，在已有黃牌在身的情況下被逐離場。報道指出，只要是有艾法夫參與執法的比賽，美斯累積5戰全勝，這位美籍球證儼然成為了阿根廷球王創造歷史時刻的「御用福將」。

爭議聲不斷 埃及曾轟賽會「保送」阿根廷

隨著賽事進入白熱化階段，加上阿根廷晉級過程充滿爭議，艾法夫及其裁判團隊今仗肯定面臨極大壓力。事實上，阿根廷在16強以3:2險勝埃及一戰，便出現多次爭議判罰，令埃及上下極度不滿。

該仗為埃及取得入球的薛高（Mostafa Ziko）賽後更炮轟球證，直斥：「今次世界盃就是為了保送阿根廷奪冠。」在這種充滿陰謀論的氛圍下，今場「英阿大戰」的任何一次判罰，勢必成為賽後的風口浪尖。