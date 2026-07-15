Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│麥亞里士打相信美斯複製「神蹟」 重演馬勒當拿86世盃對英格蘭神表現

足球世界
更新時間：13:33 2026-07-15 HKT
發佈時間：13:33 2026-07-15 HKT

英格蘭與阿根廷今晚在世界盃準決賽碰頭，是兩隊歷來第6次於世盃交手。之前5次對碰，最經典莫過於1986墨西哥世盃8強，當時馬勒當拿以「上帝之手」和「一扭五」兩個流傳至今的入球，帶領阿根廷贏2:1。阿根廷中場阿歷斯麥阿里士打(Alexis Mac Allister)相信美斯(Lionel Messi)可以複製「神蹟」，今場對三獅重演老馬當年的神級表現。(Viu99、Now616、618台周四凌晨3:00直播)

馬勒當拿86世盃兩記經典入球

1986墨西哥世界盃8強，英格蘭和阿根廷狹路相逢。馬勒當拿於51分鐘先以一記「上帝之手」，攻破英格蘭的大門。4分鐘後老馬上演另一記流存至今的金球，從後場開始連過5名英軍球員再射入，帶領阿根廷贏2:1。阿根廷中場阿歷斯麥阿里士打矢言，球隊在整個星期都從該場經典戰役尋找靈感：「本周，我們一直從馬勒當拿身上取得靈感。」

1986墨西哥世盃8強，當時馬勒當拿以「上帝之手」和「一扭五」兩個流傳至今的入球，帶領阿根廷贏2:1。路透社
1986墨西哥世盃8強，當時馬勒當拿以「上帝之手」和「一扭五」兩個流傳至今的入球，帶領阿根廷贏2:1。路透社
1986墨西哥世盃8強，當時馬勒當拿以「上帝之手」和「一扭五」兩個流傳至今的入球，帶領阿根廷贏2:1。法新社
1986墨西哥世盃8強，當時馬勒當拿以「上帝之手」和「一扭五」兩個流傳至今的入球，帶領阿根廷贏2:1。法新社

麥阿里士打相信美斯可複製「神蹟」

這名效力利物浦的中場相信美斯可以複製「神蹟」：「在我們所有人當中，只有美斯能夠做到馬勒當拿當年在球場上做到的事情。」他續指球隊已分析過英格蘭防守時的陣式：「英軍在防守時採用442陣式，這和其他很多球隊一樣。」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
01:15
DSE放榜2026狀元名單．持續更新︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 沙田崇真首位狀元：中一成績下游 成功反彈
社會
3小時前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
7小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
21小時前
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
影視圈
4小時前
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽。路透社、美聯社
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽
足球世界
8小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-14 10:43 HKT
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
23小時前
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學首誕狀元劉子恬。(小圖)左為校長陳偉佳。
00:49
DSE放榜2026｜浸大王錦輝中小學首名狀元劉子湉曾跳級 冀入中大讀腦神經科學
教育新聞
1小時前
DSE放榜2026｜拔萃女書院誕兩狀元 其中一人受長期病患妹妹啟發 立志留港讀醫
01:14
DSE放榜2026｜拔萃女書院誕兩狀元 其中一人受長期病患妹妹啟發 立志留港讀醫
教育新聞
3小時前
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
01:24
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
影視圈
21小時前