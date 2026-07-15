世界盃2026│麥亞里士打相信美斯複製「神蹟」 重演馬勒當拿86世盃對英格蘭神表現

英格蘭與阿根廷今晚在世界盃準決賽碰頭，是兩隊歷來第6次於世盃交手。之前5次對碰，最經典莫過於1986墨西哥世盃8強，當時馬勒當拿以「上帝之手」和「一扭五」兩個流傳至今的入球，帶領阿根廷贏2:1。阿根廷中場阿歷斯麥阿里士打(Alexis Mac Allister)相信美斯(Lionel Messi)可以複製「神蹟」，今場對三獅重演老馬當年的神級表現。(Viu99、Now616、618台周四凌晨3:00直播)

馬勒當拿86世盃兩記經典入球

1986墨西哥世界盃8強，英格蘭和阿根廷狹路相逢。馬勒當拿於51分鐘先以一記「上帝之手」，攻破英格蘭的大門。4分鐘後老馬上演另一記流存至今的金球，從後場開始連過5名英軍球員再射入，帶領阿根廷贏2:1。阿根廷中場阿歷斯麥阿里士打矢言，球隊在整個星期都從該場經典戰役尋找靈感：「本周，我們一直從馬勒當拿身上取得靈感。」

1986墨西哥世盃8強，當時馬勒當拿以「上帝之手」和「一扭五」兩個流傳至今的入球，帶領阿根廷贏2:1。路透社

1986墨西哥世盃8強，當時馬勒當拿以「上帝之手」和「一扭五」兩個流傳至今的入球，帶領阿根廷贏2:1。法新社

麥阿里士打相信美斯可複製「神蹟」

這名效力利物浦的中場相信美斯可以複製「神蹟」：「在我們所有人當中，只有美斯能夠做到馬勒當拿當年在球場上做到的事情。」他續指球隊已分析過英格蘭防守時的陣式：「英軍在防守時採用442陣式，這和其他很多球隊一樣。」