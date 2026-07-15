世界盃2026｜卓基拒將失利推卸給球證 認為法國係輸自己

世界盃4強上演強強對話，由西班牙對上法國，最終在一番激戰下「狂牛軍團」以2:0擊敗「高盧雄雞」，賽後法國主帥迪甘斯對球證執法有意見直指「未夠班」，但攻中卓基卻抱有不同看法，表示球隊並非輸給球證或西班牙，而是輸給自己。

卓基：我們是輸給自己 非西班牙或球證

法國今場對西班牙陷入苦戰，最終亦以0:2告負，賽後主帥迪甘斯直接質疑執法球證「未夠班」在4強執法，然而卓基卻持不同意見，他直指法國是輸給自己，而非球證或西班牙，他說：「非常失望因為我們是輸給日，我們沒有輸給球證，也沒有輸給西班牙，唯一可以淘汰法國的只有我們自己。」卓基亦補充指出：「就算球證沒有達到水準，但也不能剝奪我們的進球，如果我們表現更好我們就會贏。」卓基亦讚西班牙在各個方面也表現得更好，對手亦比法國更想勝利，而勝負便在於細節上。

