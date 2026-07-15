世界盃2026│英格蘭杜曹考慮人盯人全場凍結美斯 艾利諾安達臣勝任

今晚英格蘭對阿根廷的世界盃4強大戰，受到全球注目，當中球王美斯生涯首次與英軍交手，是最大關注點之一。三獅主教練杜曹表示不停考慮如何拑制美斯，直言考慮過派球員全場人盯人貼身防守，但未知會否採用。同時他指阿根廷跌跌撞撞入決賽先難應付，證明他們總有辦法解決問題。(Viu99、Now616、618台周四凌晨3:00直播)

美斯首次與英格蘭交手

美斯於2005年首次為阿根廷披甲，國家隊生涯至今長達21年，踢了205場國際賽，與巴西、西班牙、荷蘭、法國、葡萄牙、意大利和烏拉圭等傳統足球強國統統交過手，唯獨從未對過英格蘭，05年友賽阿根廷曾鬥過英軍，可是他因為停賽而未能披甲。這名39歲老將將會首次在場上與三獅交手，成為比賽最大焦點之一。

杜曹考慮人盯人 安達臣勝任

英軍主教練杜曹指近日不停考慮如何拑制這名在本屆世盃已累積8球的巨星：「我確實想過，是否要採用非常傳統的全場盯人方式去限制他。我還不確定最終會不會真的執行，但這個想法確實在我腦海中出現過。」如果杜曹真的採用人盯人的方式，隊中有不少球員可勝任這任務，當中防守中場艾利諾安達臣絕對可以信賴。此子擅長糾纏和埋身肉搏，場上專注力高，上仗多次貼身看管挪威中鋒艾寧夏蘭特令他動彈不得，有能力盡量限制美斯。

要切斷美斯與隊友聯繫

杜曹續指要切斷美斯與隊友的聯繫，「所有人都知道美斯喜歡出現在前場的空位，當你分析比賽時，總會感覺到他比球場上其他人更早看到一些東西，皮球落到他腳下，他總能持到空間，為自己的左腳創造出兩米左右的空間，再以極高水平完成處理。我們要以自己的方式限制他，發揮自己的優勢。」

杜曹指阿根廷多次絕境晉級先係實力表現

而阿根廷今屆晉級過程跌跌撞撞，32強起淘汰佛得角、埃及和瑞士都贏得十分驚險，杜曹反指這樣才難對付：「阿根廷能夠克服各種困難，就是他們有多強大，而不是弱點。我們會以最佳版本的阿根廷來進行準備，期待、希望和要求拿出最佳表現，奉獻一場高水平的足球比賽。」