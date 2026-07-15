世界盃2026│西班牙重演黃金一代連奪歐國盃、世盃？ 左閘古古列拿有信心「我們會去實現」

西班牙力克法國，相隔16年再次躋身世界盃決賽，並力爭繼2024歐洲國家盃奪冠後，連續贏得2項國際大賽錦標。而該國黃金一代於2008年取得歐國盃冠軍後，再在10世界盃奪冠，如今這支新生代狂牛亦向著前輩的路途進發，左閘古古列拿(Marc Cucurella)有信心複製黃金一代的成就，指會全力去實現。

黃金一代於08及12連奪歐國盃及世盃

2008歐洲國家盃，西班牙在卡斯拿斯、佩奧爾、恩尼斯達、沙維、沙比阿朗素、法比加斯大衛韋拿和大衛施華等黃金一代帶領下奪冠，2年後的世界盃他們以原班人馬稱王，首次成為世界冠軍，並開創狂牛皇輔，12年歐國盃再次奪冠。如今狂牛新黃金一代再現，24歐國盃決賽球隊力克英格蘭贏得冠軍，他們保留了16人參加今次世盃，接連淘汰葡萄牙、比利時和法國等強隊入決賽，力爭第2次贏得大力神盃。

24歐國盃奪冠 16人再戰今屆世盃

今場對法國先入12碼、本屆世盃已累積5球的奧耶沙巴爾；鋒線超新星拉明耶馬、左閘古古列拿、中場柏迪、門將烏尼西蒙等就是這支新狂牛的主力成員，古古列拿矢言有信心複製狂牛皇朝：「我記得自己當時都有收看比賽，那時還非常年輕，如今有機會實現同樣的偉業，真的很難想像。我們有巨大的雄心，這無疑是我們人生中極其特殊的時刻，球隊會好好備戰決賽，爭取成為世界冠軍。」