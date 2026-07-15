Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜狂牛專剋雄雞？ 西班牙近3年各大賽4強對法國取3連勝

足球世界
更新時間：11:25 2026-07-15 HKT
發佈時間：11:25 2026-07-15 HKT

世界盃4強再上現2024年歐國盃4強翻版，西班牙再次硬撼法國，然而「高盧雄雞」在面對「狂牛軍團」依然未能討到便宜，以0:2告負轉戰季軍戰，西班牙今戰後亦是近3年3次碰頭法國中取得3勝，成為雄雞剋星。

西班牙世盃再挫法國 連續3個不同大賽4強對陣3連勝

在手握基利安麥巴比、奧士文尼迪比利等巨星，有「銀河戰鑑」之稱的法國，今屆世界盃成爭冠大熱之一，然而對手西班牙亦並不輸蝕，在拉明耶馬帶領下今屆世界盃亦勢如破竹，今戰2軍4強再次對壘亦被視為是決賽預演，但法國今場卻被西班牙牢牢把握節奏，最終更以0:2被西班牙打入季軍戰。

值得一提是西班牙在世盃4強前已在歐國聯和歐國盃的4強中與法國碰頭，在2024年歐國盃中在高路梅安利先開記錄下被「狂牛軍團」連追2球反勝，而在去年的歐國聯中西班牙也以5:4挫法國，加上今戰勝利後2隊在4強的對陣中西班牙已和法國在4強的對陣中取得3連勝，成「高盧雄雞」剋星。
 

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
01:15
DSE放榜2026狀元名單．持續更新︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 沙田崇真首位狀元：中一成績下游 成功反彈
社會
1小時前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
6小時前
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽。路透社、美聯社
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽
足球世界
7小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
20小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-14 10:43 HKT
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
影視圈
3小時前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
21小時前
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
01:24
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
影視圈
20小時前
路透社
世界盃2026｜十六強出局後僅一球員乘專機返國 巴西總統盧拉批國家隊「丟架」
即時國際
11小時前
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學首誕狀元劉子恬。(小圖)左為校長陳偉佳。
DSE放榜2026｜浸大王錦輝中小學首名狀元劉子恬曾跳級 冀入中大讀腦神經科學
教育新聞
3小時前