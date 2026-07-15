世界盃2026｜狂牛專剋雄雞？ 西班牙近3年各大賽4強對法國取3連勝

世界盃4強再上現2024年歐國盃4強翻版，西班牙再次硬撼法國，然而「高盧雄雞」在面對「狂牛軍團」依然未能討到便宜，以0:2告負轉戰季軍戰，西班牙今戰後亦是近3年3次碰頭法國中取得3勝，成為雄雞剋星。

西班牙世盃再挫法國 連續3個不同大賽4強對陣3連勝

在手握基利安麥巴比、奧士文尼迪比利等巨星，有「銀河戰鑑」之稱的法國，今屆世界盃成爭冠大熱之一，然而對手西班牙亦並不輸蝕，在拉明耶馬帶領下今屆世界盃亦勢如破竹，今戰2軍4強再次對壘亦被視為是決賽預演，但法國今場卻被西班牙牢牢把握節奏，最終更以0:2被西班牙打入季軍戰。

值得一提是西班牙在世盃4強前已在歐國聯和歐國盃的4強中與法國碰頭，在2024年歐國盃中在高路梅安利先開記錄下被「狂牛軍團」連追2球反勝，而在去年的歐國聯中西班牙也以5:4挫法國，加上今戰勝利後2隊在4強的對陣中西班牙已和法國在4強的對陣中取得3連勝，成「高盧雄雞」剋星。

