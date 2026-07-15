世界盃2026｜寸迪甘斯輸波賴球證 迪拉富安迪：西班牙是世界最強

西班牙在世界盃準決賽以出色表現擊退奪標大熱法國，強勢殺入決賽。賽後，「狂牛」主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）對球隊表現讚不絕口，豪言西班牙今晚的表現是「世界最強」。對於法國主帥迪甘斯賽後對球證的投訴，迪拉富安迪則淡淡然反擊，直指對方只是「輸波搵藉口」，並強調球隊目前狀態大勇，誓要一鼓作氣捧走世界盃冠軍。

反擊迪甘斯「賴地硬」 指輸波總愛搵藉口

法國主帥迪甘斯賽後質疑球證執法水平未達世盃4強標準，迪拉富安迪對此不以為然：「當賽果未如理想時，每個人都總會搵藉口。如果真如迪甘斯所言，那麼雙方其實都受到影響。我不認為球證的判罰只對某一方不利，事實上我們也有一個入球被吹走，幾個越位判罰的尺度亦非常緊。」

戰術完勝法國 豪言狂牛乃「世界最強」

面對擁有麥巴比（Kylian Mbappe）、迪比利（Ousmane Dembele）及奧利斯（Michael Olise）等星級鋒線的法國，西班牙不僅成功凍結對手，更在進攻端踢出極具侵略性的足球。迪拉富安迪透露了賽前部署：「我們的目標是尋找空間，突破他們的第一道防線。我們賽前就說過，今仗面對的可能是世界上最優秀的國家隊之一，但他們將要面對的，是世界上最好的球隊。這就是限制對手最佳的方法。」

同時，迪拉富安迪將贏波功勞歸功於球員的超班執行力：「戰術板上的箭嘴畫得再靚，如果球員無法發掘和利用空間，一切都毫無意義。西班牙球員之所以是世界頂級，正因為他們對球賽的閱讀能力極高。他們清楚知道在攻守兩端應該如何行動。」

狀態及時「操起」 決賽誓捧大力神盃

西班牙今屆賽事越戰越勇，迪拉富安迪坦言一切都在計劃之內：「說實話，這班波的表現總是不斷為我帶來驚喜，他們的進步空間是無限的。這些成績並非從天而降，而是來自天賦、努力和犧牲。我們提前規劃了整個備戰過程，希望在淘汰賽的關鍵時刻展現出最佳狀態。」

展望決賽，迪拉富安迪強調球隊絕不會就此滿足：「我們現在處於一個非常美妙的階段，無論是心理還是生理狀態都達到了頂峰。雖然我們現在很開心，但這支球隊不會停下腳步，我們會繼續拚盡全力，贏得世界盃冠軍。」