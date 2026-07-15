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世界盃2026│拉明耶馬又贏麥巴比 11次交手贏9次 女友、弟弟現場見證

足球世界
更新時間：10:50 2026-07-15 HKT
發佈時間：10:49 2026-07-15 HKT

西班牙擊敗法國躋身世界盃決賽，前者攻擊皇牌拉明耶馬(Lamine Yamal)再贏基利安麥巴比(Kylian Mbappe)。連同今仗，兩人於球會和國際賽合共交手11次，耶馬錄得9勝2負的壓倒性優勢，包括國家隊比賽3戰全勝，令麥巴比無緣最近2個大賽冠軍。而耶馬兩位至親弟弟和女友今仗亦有入場觀賽，見證他領軍強勢入決賽。

 

耶馬國際賽對麥巴比3戰全勝

今場是拉明耶馬第11次與麥巴比交手，他雖然沒有入球和助攻，但一次右路內切入中路射門破網十分精彩，可惜越位在位無效，而他4次過人成功成為狂牛的主要突破點。耶馬第9次在場上擊敗麥巴比，更重要是大部份比賽都是關鍵戰役，其中3場是決賽，分別是去年的西班牙超級盃和西班牙盃決賽，以及25至26球季西超盃終極戰。而國際賽耶馬亦3戰全勝，悉數是準決賽大戰，24歐洲國家盃、去年的歐洲國家聯賽及今場世盃4強。

女友、弟弟現場見證贏波

更令耶馬開心，是兩位至親在現場欣賞其雄姿。其網紅女友嘉絲亞與友人觀賽，賽後立即發文祝賀他；耶馬賽後亦走上看台與弟弟會合，並上載與他對望的相片。

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