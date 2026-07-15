世界盃2026｜麥巴比輸波「攬晒上身」 認戰術失敗 盼奪季軍送別迪甘斯

法國在世界盃準決賽以0:2不敵西班牙，無緣決賽。賽後，法國隊長麥巴比（Kylian Mbappe）接受傳媒訪問時，直指球隊在戰術及技術層面全面失準。他坦言無緣決賽好夢成空令人難以接受，並以隊長身分將輸波責任「攬晒上身」；同時他向即將離任的主帥迪甘斯（Didier Deschamps）致敬，表示要在季軍戰為對方贏下最後一仗。

戰術執行徹底失敗 嘆中場陷「3打2」劣勢

法國由分組賽至8強保持全勝，期間狂轟16球，堪稱今屆賽事攻力最強球隊。然而面對西班牙的針對性部署，法國卻無從發揮，全場僅得10次攻門，當中3次中框亦威脅欠奉。麥巴比賽後坦言，球隊未能執行賽前部署是輸波主因：「我們踢不出應有水準。在世盃4強這種大戰，交不足功課就注定無得贏。西班牙完美執行了他們的部署，他們本身就喜歡控傳和控制節奏。我們原本打算推前壓迫，實行單對單緊逼，不讓他們舒舒服服地組織，但結果我們完全做不到。」

他進一步點出中場失勢是致命傷：「我們完全被對手牽著走。由一開始的逼搶，我們在中場就經常陷入『3打2』的人數劣勢，令法比安彭拿（Fabian Ruiz）和洛迪卡斯簡迪（Rodri）有太多空位和時間去處理皮球。大家在逼搶時欠缺默契，本來應該人盯人逼他們多走動。最慘的是，就算我們成功搶回控球權，頭幾腳傳球的質素根本配不上世盃4強的級別。之後他們博得12碼，幫了他們盡快入局，換邊後再下一城，而我們由頭到尾都交不出反撲的氣勢。」

隊長一力承擔責任 直面外界批評

對於四強止步，麥巴比難掩失落：「同大家一樣，我感到極度失望。打入決賽、為國家創造歷史的好夢成空。那種失落感太大，我甚至不知道如何用言語來形容。現在我們唯有先去放個假，然後重新振作，因為足球是不會等人的。」

被問到對自己今仗表現的評價時，這位法國隊長展現出擔當：「講到尾，贏波時你可以享受所有光環；到輸波時，就必須承擔後果，這就是足球。作為隊長，我理所當然要將責任『攬晒上身』，這方面我完全無問題。我們必須面對現實，坦然接受外界的批評。」

致敬迪甘斯 盼以季軍獎盃作告別

談到即將卸任的主帥迪甘斯，麥巴比展現出極高的敬意，並呼籲全隊為他踢好最後一場比賽：「迪甘斯在我們法國人心目中的地位，從來沒有動搖過。無論是做球員還是教練，他都寫下了不可思議的歷史。他只剩下最後一場比賽，我們會搏盡為他踢好這一仗，因為他絕對配得上一個好結局。球迷同樣值得擁有一場勝仗，我們希望用一個世盃季軍，為今屆賽事畫上句號。」