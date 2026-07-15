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世界盃2026│法國落敗麥巴比25-26球季無冠軍 承擔輸波責任：「是我人生一部份」

足球世界
更新時間：10:09 2026-07-15 HKT
發佈時間：10:09 2026-07-15 HKT

法國在世界盃準決賽不敵西班牙，只能轉戰季軍戰，無緣冠軍。球隊衝擊大力神盃失敗，意味隊長基利安麥巴比於2025至26球季沒有錦標落袋，今季參加的5項球會和國家隊比賽與冠軍無緣。此子矢言會承擔輸波責任，指這是其人生的一部份，做隊長就要孭起責任。

25至26球季5項比賽都無緣冠軍

麥巴比今季隨皇家馬德里參加4項比賽，全部都未能奪冠，西甲和西班牙超級盃都屈局亞軍；歐聯則8強出局；西班牙盃就16強下馬。今次世界盃，是此子於25至26球季唯一可爭的錦標，可是最終於準決賽不敵西班牙，只能轉踢季軍戰，全季參加的5項賽事都未能贏得冠軍。

麥巴比：「我會承擔起全部責任」

這名27歲法國鋒將矢言會承擔輸波責任：「當你贏波時，會享受所有的榮耀。當你輸波時，就要承擔隨之而來的後果。這就是比賽的一部份，也是我足球生涯的一部份，更是我人生的一部份。作為隊長，我必須承擔起全部的責任。我對此沒有問題，並坦言接受大家對我們的評價。」

 

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