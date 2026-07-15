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世界盃2026│西班牙完全輾壓錄「教科書式勝仗」 法國0黃金機會60年最差

足球世界
更新時間：09:37 2026-07-15 HKT
發佈時間：09:37 2026-07-15 HKT

西班牙周二以2:0擊敗法國，躋身世界盃決賽之餘，還展現出絕對的統治力，特別是全面控制中場，令高盧雄雞無還擊之力。後者錄得隊史自1986年以來世盃淘汰賽最大敗仗，全場未能創造黃金機會是1966年世盃記錄以來首次，狂牛中場洛迪卡斯簡迪直言這是他們在今屆賽事表現最好的一仗。兩位巴西名將羅馬里奧和李華度亦大讚西班牙的演出，後者指「這是教科書式的勝仗」「

法國預期入球僅0.30 0黃金機會

法國由分組賽至8強全勝，期間共入16球是賽事攻力最強的球隊，加上他們對上兩屆世盃都躋身決賽，賽前被看高一線。然而西班牙以針對性的戰術技術性擊倒法國，中前場高強度壓逼令他們無法有效組織，同時又全面控制中場，使法國無法踢出本身的節奏，後者整場僅得10次攻門，3次命中目標但威脅不大，全場預計入球(xG)只有0.30，是1966年有詳細統計以來法國於世盃賽場單場新低。而他們整場沒有入球黃金機會，亦是隊史60年來在世盃淘汰賽首次。

洛迪指今屆踢得最好一仗

西班牙中場兼隊長洛迪卡斯簡迪直言今仗是他們表現最好一仗：「我覺得今天我們踢出了到目前為止，最好的一場比賽。我們面對的是一支實力強大的球隊，在每條戰線都有絕對的實力，每一環都很強大，所以我們每一刻都保持高度專注，是今場取勝的最關鍵因素。」

李華度：「「教科書式勝仗」

兩位巴西名將亦肯定狂牛的演出，羅馬里奧矢言：「西班牙踢得非常出色，展現了強大的團隊凝聚力。這是一場大師級別的表演﹗」李華度就表示：「西班牙奉獻了一場教科書式的足球比賽。整支球隊組織有序，高位逼搶十分凶狠，在場上展現出了植高的水準。他們徹底鎖死了法國的進攻，讓對方幾乎沒法組織似樣的攻勢，基本沒制造甚麼威脅。」

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